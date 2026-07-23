Getting your Trinity Audio player ready...

El pintor Leonard Richard González Alfonso, encarcelado en el Combinado del Este, desde junio de 2025, sufrió una crisis emocional que lo llevó a intentar el suicidio.

Detectado a tiempo el envenenamiento por fármacos, el personal médico practicó un enjuague estomacal que le salvó la vida, pero lo llevó a una celda de aislamiento donde se encuentra desde hace cinco días, esposado de pies y manos.

“Un preso llamó a mi familia para que fueran a ver a mi sobrino, que estaba en una celda de castigo. Mi familia fue para allá y se enteró que había tratado de envenenarse. No sabemos en las condiciones que lo encontraron, cómo fue que se dieron cuenta de lo que estaba pasando”, explicó a Martí Noticias Yanela Alfonso, tía del artista.

“Ahora mismo lo tienen en un cuarto de psiquiatría esposado, pies y manos hace cinco días. Mi hermana, su madre, lo vio. Está comiendo. Él no estuvo en huelga de hambre nunca, pero lo tienen aislado”.

Para preservar la vida de un recluso con depresión y propensión al suicidio, las autoridades penitenciarias deben proporcionar atención médica y psicológica inmediata, y adaptar el entorno físico para reducir riesgos.

“Él no tiene por qué estar preso. Él no ha cometido ningún delito y lo que tienen que liberarlo. Es un muchacho que está enfermo, que su mente parece bien, pero no lo está. Él tenía tratamiento psiquiátrico mucho antes de estar preso”, recalcó la tía.

González Alfonso fue sentenciado en febrero a siete años de privación de libertad por hacer pintadas en las que cuestionaba al gobierno cubano sobre cuando abandonaría el poder para cesar los padecimientos de la población.

El Tribunal Provincial de La Habana consideró probado que el joven de 32 años en ese momento, “inconforme con el sistema de gobierno plasmado en la Constitución” y valiéndose de la oscuridad por la ausencia de fluido eléctrico, dibujó, en las paredes de una casa y de varios establecimientos del municipio habanero Regla, letreros que preguntaban "¿Hasta cuándo?", “Nos están matando".

González Alfonso padece trastorno depresivo mayor, una enfermedad que decae de forma profunda el estado de ánimo de una persona, pérdida de interés en las actividades cotidianas, fatiga extrema y problemas físicos y cognitivos que interfieren significativamente en la vida diaria.

Con esta, son tres las veces que ha intentado acabar con su vida. Aunque su condición en sí misma es compatible con la permanencia en prisión desde el punto de vista legal, requiere evaluación médica constante.

Yanela Alfonso recordó que, durante el proceso de investigación penal en el cuartel general de Villa Marista, las autoridades comprobaron que el detenido padecía trastornos psiquiátricos avalados por certificados médicos, pero los funcionarios de Medicina Legal dictaminaron su aptitud para ir a prisión mientras desacreditaban su reputación y lo vejaban.