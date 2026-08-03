Consejo para la Transición Democrática en Cuba nombra presidente honorífico a Félix Navarro

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El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una coalición integrada por organizaciones, activistas y líderes de la oposición democrática cubana, nombró este lunes al preso político Félix Navarro Rodríguez como presidente honorífico de la concertación, en reconocimiento a su trayectoria de más de tres décadas de activismo cívico y defensa de la democracia y los derechos humanos en la isla.

La designación convierte a Navarro en la principal figura simbólica del Consejo y reconoce a uno de los fundadores de la organización, actualmente encarcelado tras el recrudecimiento de la represión contra opositores y manifestantes del 11 de julio de 2021.

En declaraciones a Martí Noticias, el presidente del CTDC, Manuel Cuesta Morúa, afirmó que el nombramiento forma parte del proceso de consolidación institucional de la coalición.

"El Consejo para la Transición Democrática dio un paso muy importante, teniendo en cuenta siempre que el fortalecimiento de las instituciones también es su capacidad de fortalecimiento simbólico", afirmó.

Cuesta Morúa explicó que la organización había debatido desde hace años la necesidad de reconocer a uno de sus fundadores como expresión de los valores que promueve el Consejo.

"Ya habíamos conversado muchísimo sobre la necesidad de fortalecer mucho más a una institución que ya ha cumplido cinco años, que avanza en medio de los desafíos, los aprendizajes y las dificultades, pero que se va consolidando. Parte de esa consolidación es el reconocimiento a sus fundadores", señaló.

El dirigente opositor destacó que Navarro representa los principios de la lucha cívica por la democracia en Cuba.

"Félix Navarro ha sido un hombre que, a lo largo de tres décadas de lucha por la democracia en Cuba, ha demostrado las virtudes fundamentales que requiere la lucha cívica y la lucha política", expresó.

Según Cuesta Morúa, el reconocimiento responde no solo a la resistencia mostrada por el opositor durante años de persecución y prisión, sino también a su capacidad para promover el consenso dentro del movimiento democrático.

"Es un reconocimiento hacia esas virtudes: coraje, entereza, credibilidad, siempre buscando el consenso entre todos los cubanos y entre todas las alternativas. Félix Navarro trabaja también con otros grupos dentro del país buscando siempre eso y, sobre todo, una resistencia al régimen como pocos", afirmó.

El comunicado del CTDC señala que Navarro fue distinguido por su "trayectoria, liderazgo, credibilidad, coherencia, respeto por la institucionalidad, humildad cívica y permanente vocación de consenso dentro de la comunidad prodemocrática y defensora de los derechos humanos en Cuba".

Félix Navarro es una de las figuras históricas de la oposición pacífica cubana. Fundador y presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue uno de los 75 opositores condenados durante la Primavera Negra de 2003, cuando recibió una sentencia de 25 años de prisión.

Permaneció encarcelado hasta 2011, cuando fue excarcelado bajo licencia extrapenal. A diferencia de la mayoría de los presos políticos liberados en ese proceso, rechazó abandonar Cuba y decidió permanecer en la isla para continuar su labor política.

Tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Navarro fue nuevamente detenido y posteriormente condenado a nueve años de prisión.

En enero de 2025, fue excarcelado como parte del proceso de liberación de presos derivado del acuerdo alcanzado entre el régimen cubano y el Vaticano. Sin embargo, en abril las autoridades revocaron ese beneficio y ordenaron su reingreso en prisión, donde permanece recluido en el penal de Agüica, en la provincia de Matanzas.

Desde su regreso a la cárcel, su familia ha denunciado un deterioro de su estado de salud. Martí Noticias ha informado que el opositor, de 72 años, padece diabetes y ha sido trasladado en varias ocasiones a la enfermería del penal y al Hospital de Colón por problemas respiratorios, entre ellos una faringitis y anomalías detectadas en un pulmón.

Su esposa, Sonia Álvarez Campillo, también ha denunciado restricciones en las comunicaciones familiares, deficiencias en la atención médica y que, poco después de su reingreso en prisión, Navarro fue golpeado y esposado por funcionarios penitenciarios tras una visita familiar.

Familiares y allegados han denunciado además que las autoridades cubanas le ofrecieron recuperar la libertad a cambio de aceptar el exilio, una propuesta que el opositor rechazó, reafirmando su decisión de permanecer en Cuba.

Para Cuesta Morúa, esa trayectoria convierte a Navarro en un referente moral de la oposición democrática.

"Los símbolos importan y Félix Navarro es un símbolo justamente de la lucha por la democracia y por los derechos humanos en Cuba", concluyó.

El CTDC informó que la decisión ya fue comunicada a la familia, amigos y colaboradores del opositor. Asimismo, precisó que, como consecuencia del nombramiento, el cargo de vicepresidente que ocupaba Navarro será asumido por la persona que corresponda de acuerdo con el orden de votación de las últimas elecciones de la organización.