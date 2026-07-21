La CIDH emplaza a La Habana a rendir cuentas sobre la salud del opositor Félix Navarro

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó formalmente al gobierno de Cuba a emitir un informe pormenorizado sobre la integridad física y la situación médica del prisionero político Félix Navarro Rodríguez, quien cumple una sentencia arbitraria y cuenta con una medida cautelar dictada a su favor.

La solicitud oficial fue remitida directamente al ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

En el requerimiento, la entidad interamericana concede un margen de un mes al régimen para que responda a los graves reportes sobre los abusos cometidos contra el opositor en el centro penitenciario donde permanece recluido.

La intervención de la CIDH ocurre tras una serie de alertas presentadas por la organización Defensa CD, que ha documentado un drástico deterioro en el trato hacia Navarro en fechas recientes como abusos físicos, aislamiento y desatención médica.

Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Defensa CD, recalcó que la responsabilidad absoluta sobre el bienestar del prisionero recae en las autoridades de la isla.

“La solicitud de información realizada por la CIDH es un paso relevante, pero no es suficiente por sí solo, porque Félix Navarro continúa encarcelado injustamente por el régimen cubano, pese a su avanzada edad, a sus problemas de salud y a su condición de ser beneficiario de medidas cautelares”.

Vargas alertó que una combinación de condiciones adversas en la prisión coloca en riesgo inminente la vida del activista.

“Durante los últimos meses hemos recibido denuncias muy graves sobre su situación dentro de la prisión, incluyendo malos tratos, aislamiento, agresiones y falta de atención médica adecuada. Por eso, lo urgente ahora es que las autoridades del régimen respondan con información verificable y permitan conocer su verdadero estado de salud”.

De igual modo, Defensa CD exigió que el régimen debe garantizar de manera inmediata la integridad personal de Navarro. "No es admisible que un preso político continúe expuesto a malos tratos”.

La organización humanitaria demandó que La Habana permita la entrada de médicos independientes para evaluar el estado real del opositor, restablezca las comunicaciones con sus allegados y ponga fin a las represalias dentro de la cárcel.

“Desde el centro de denuncias Defensa CD reiteramos que el régimen es responsable de proteger su vida y su integridad mientras lo mantiene bajo custodia. También insistimos en que la única solución justa es su liberación inmediata e incondicional. Félix Navarro no debería estar en prisión: defender los derechos humanos, expresar sus opiniones políticas y reclamar libertad para el pueblo cubano no son delitos”, puntualizó el directivo de Defensa CD.