Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Solicitan intervención urgente de la CIDH en caso de presa política cubana

Yunaykis Linares Rodríguez después que fue excarcelada en 2025.
Yunaykis Linares Rodríguez después que fue excarcelada en 2025.

La organización cubana Defensa CD ha emitido una alerta urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el grave riesgo que enfrenta la presa política Yunaykis Linares Rodríguez, detenida nuevamente tras una protesta pacífica en La Habana.

Getting your Trinity Audio player ready...

El Centro de Denuncias Defensa CD alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del riesgo que corre la presa política cubana Yunaykis Linares Rodríguez, luego de que fuera detenida durante una protesta en el municipio habanero Arroyo Naranjo y las autoridades anularan su libertad condicional.

“Consideramos que la vida y la integridad de Yunaykis están en riesgo porque, según la información recibida, ha sufrido malos tratos, aislamiento, negación de atención médica y represalias mientras está bajo custodia”, indicó Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la organización cubana.

“El llamado urgente busca prevenir un daño mayor. No es necesario esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Incluso, si no existiera un riesgo inmediato para su vida, su caso seguiría siendo muy grave porque fue regresada a la cárcel por acompañar a sus vecinos en un reclamo por servicios básicos”, enfatizó Vargas.

“Protestar pacíficamente por agua, electricidad y condiciones dignas no constituye un delito por eso consideramos necesario llamar la atención de la CIDH y de la comunidad internacional”, dijo.

Linares Rodríguez, excarcelada a comienzos de 2025 a raíz del acuerdo del régimen con el Vaticano, fue detenida nuevamente el 2 de junio de 2026 y posteriormente trasladada a la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, en La Habana.

“Corre peligro porque es una presa política que fue enviada nuevamente a prisión después de haber sido excarcelada. Su historial de persecución, los malos tratos denunciados y el hecho de estar bajo control total de las autoridades aumentan su vulnerabilidad y el riesgo de nuevas represalias”, señaló el directivo.

Según las denuncias de sus familiares y organizaciones de derechos humanos, durante su detención fue sometida a maltrato físico y psicológico, incomunicación, falta de información sobre su destino, además de ser castigada después de documentar las condiciones de su arresto.

La joven fue condenada a ocho años de prisión por el delito de sedición tras participar en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 en Diez de Octubre, La Habana.

En la comunicación dirigida al presidente de la CIDH, comisionado Stuardo Ralón Orellana, Defensa CD solicitó la intervención urgente de la Comisión a favor de la atención médica inmediata e independiente de la mujer de 28 años, información verificable sobre su estado de salud y situación jurídica, comunicación regular con sus familiares y el cese de cualquier represalia o castigo por motivos políticos.

  • 16x9 Image

    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG