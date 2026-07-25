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Múltiples protestas y cacerolazos en Cuba

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Múltiples protestas y cacerolazos en Cuba

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En la noche del 24 de julio y madrugada del 25 de julio de 2026 se han reportado numerosas protestas en la isla, en coincidencia con el llamado a un cacerolazo nacional que había realizado la Asamblea de la Resistencia Cubana y numerosos perfiles de activistas en las redes sociales.

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