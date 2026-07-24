Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Luz Escobar e Hildebrando Chaviano, comentan sobre las Nuevas sanciones de EEUU dirigidas sobre todo a la exportación de médicos. Un artículo de 14YMedio deja saber que el gobierno cubano usa el tema medioambientalista para obtener divisas del Extranjero.
Episodios
-
julio 23, 2026
Las noticias como son
-
julio 22, 2026
Las noticias como son
-
julio 20, 2026
Las Noticias Como Son
-
julio 17, 2026
Las noticias como son
-
julio 16, 2026
Las noticias como son
-
julio 15, 2026
Las noticias como son
Foro