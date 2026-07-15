Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Alejandro Tur Valladares analizan la guerra que revive el PCC con la prensa independiente y la extranjera acreditada en Cuba. Reconectan el SEN, pero el país sigue apagado. ¿Y que Dijo Trump sobre posibles drones iranies en Cuba?
Episodios
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julio 14, 2026
Las noticias como son
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julio 13, 2026
Las noticias como son
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julio 10, 2026
Las noticias como son
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julio 09, 2026
Las noticias como son
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julio 08, 2026
Las noticias como son
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julio 07, 2026
Las noticias como son
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