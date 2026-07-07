Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, abordan la crisis electroenergética de Cuba y los efectos sicológicos que provocan los apagones en la gente. También, el Food Monitor Program alerta sobre los riesgos de la insalubridad en la alimentación.
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