Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
Embed
Las noticias como son

No media source currently available

0:00 0:28:56 0:00
Descargar

Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Luz Escobar e Hildebrando Chaviano, comentan sobre las sanciones de EEUU al Ministerio de Turismo cubano en medio de acuerdos turísticos firmados con Mexico. El 11 de julio, a pesar de la represión, en muchos lugares la gente salió a manifestarse.

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG