Así salieron a las calles en San Miguel del Padrón, La Habana
Decenas de cubanos protestaron en ese municipio contra apagones que se han prolongado por más de 30 horas. Golpeando cacerolas, bloqueando el tráfico, quemando basura y provocando incendios, los residentes expresan su frustración mientras Cuba atraviesa una crisis energética sin precedentes.
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