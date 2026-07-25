Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Audiovisuales Martí

Así salieron a las calles en San Miguel del Padrón, La Habana

Así salieron a las calles en San Miguel del Padrón, La Habana
Embed
Así salieron a las calles en San Miguel del Padrón, La Habana

No media source currently available

0:00 0:01:24 0:00
Descargar

Decenas de cubanos protestaron en ese municipio contra apagones que se han prolongado por más de 30 horas. Golpeando cacerolas, bloqueando el tráfico, quemando basura y provocando incendios, los residentes expresan su frustración mientras Cuba atraviesa una crisis energética sin precedentes.

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG