Asamblea de la Resistencia Cubana acompaña a Keiko Fujimori en su toma de posesión en Perú

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Una representación oficial de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) asistió este martes a la toma de posesión de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú.

La presencia de la plataforma opositora busca afianzar los lazos políticos y de cooperación internacional con la mandataria electa, consolidando un frente común democrático en la región.

El coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, destacó la trascendencia de la invitación oficial:

"El hecho de que la Resistencia cubana fue invitada formalmente a participar en la toma de posesión de la presidente Keiko Fujimori es una muestra más del reconocimiento internacional creciente a la resistencia cubana como alternativa a la tiranía que sojuzga Cuba".

La investidura presidencial se celebró en la sede del Congreso de la República en Lima, tras la victoria electoral de Fujimori frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Con este mandato, Fujimori se convierte en la primera mujer en alcanzar la presidencia del Perú por voto popular en 205 años de historia republicana.

Tanto la mandataria peruana como representantes de la ARC han coincidido previamente en la directiva de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), donde han ocupado cargos en la vicepresidencia para coordinar agendas en defensa de la democracia y expresar una firme oposición a los regímenes de izquierda en Hispanoamérica.

Diversas organizaciones del exilio cubano y plataformas opositoras han manifestado históricamente su respaldo político a Fujimori en el ámbito internacional, alineándose en la lucha contra el comunismo y el denominado socialismo del siglo XXI.

Durante la jornada en la capital peruana, la delegación opositora mantuvo encuentros con distintas autoridades e invitados internacionales para abordar la situación de la isla y la seguridad regional.

Gutiérrez Boronat enfatizó la relevancia del evento y los contactos diplomáticos sostenidos durante la ceremonia:

"Aquí hemos estado en representación de la Asamblea de Resistencia Cubana de Cuba Libre, junto con los presidentes, embajadores, ministros de la región que han venido a participar en esta toma de posesión de Keiko Fujimori, una mujer conocida por su anticomunismo, por su postura firme en contra de la izquierda radical y también hija de un hombre que supo liberar a este país del azote de la guerrilla comunista”.

“Hemos podido conversar con diferentes presidentes, con el subsecretario de Estado [de Estados Unidos] Christopher Landau y con el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, que es un orgullo para nuestra comunidad. Así que ha sido hasta ahora una jornada muy exitosa, de mucho trabajo. Aún no ha terminado, pero aquí está representada oficialmente la resistencia de Cuba", puntualizó Gutiérrez Boronat.

Con su participación en este traspaso de mando, la resistencia cubana reafirma su presencia en los foros políticos y diplomáticos clave de América Latina, apostando por el fortalecimiento de alianzas con los liderazgos de centroderecha de la región.