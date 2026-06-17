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La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) agradeció a la República de Estonia por el recibimiento ofrecido a su secretario general, Orlando Gutiérrez Boronat, durante una visita oficial en Tallinn, donde sostuvo encuentros con el ministro de Relaciones Exteriores, Margus Tsakhna, y con el presidente del Parlamento estonio, Lauri Hussar.

Según un comunicado de la organización, Gutiérrez Boronat se reunió durante más de una hora con el canciller Tsakhna en la sede del Ministerio de Exteriores, donde abordaron la situación actual de Cuba.

Al término del encuentro, el líder de la ARC entregó al jefe de la diplomacia de Estonia una bandera cubana doblada de forma militar, en reconocimiento a su postura dentro de la Unión Europea a favor de incrementar la presión sobre el gobierno cubano.

"El pueblo cubano merece libertad, democracia y respeto a los derechos humanos", escribió el canciller Tsakhna en un post en X junto a una foto del encuentro con el líder opositor.



Añadió que dialogó con Gutiérrez Boronat sobre "cómo podemos apoyar un futuro democrático y pacífico para Cuba", al tiempo que denunció "el continuo encarcelamiento de opositores políticos, las restricciones a las libertades fundamentales y el apoyo del régimen cubano a la agresión rusa contra Ucrania".

Todo esto, dijo, pone de manifiesto la necesidad de reformas políticas y económicas significativas en la isla. "Estas reformas son esenciales para que Cuba pueda desarrollar todo su potencial y construir un futuro más próspero para su pueblo", concluyó.

La ARC destacó que Tsakhna ha abogado anteriormente por poner fin al financiamiento europeo hacia la isla y promover una revisión de la política comunitaria hacia Cuba, en línea con posiciones recientes del gobierno estonio que cuestionan el actual enfoque del bloque hacia La Habana.

Durante la reunión, Gutiérrez Boronat también presentó al canciller documentación que, según afirmó, demostraría la participación del gobierno cubano en la agresión rusa contra Ucrania, un tema que ha sido señalado previamente por autoridades estonias al justificar su postura más crítica hacia el régimen cubano.

El dirigente de la ARC fue recibido en el Riigikogu, el Parlamento de Estonia, por su presidente Lauri Hussar. En ese encuentro, que también se extendió por más de una hora, se discutieron la situación interna en Cuba, los vínculos del gobierno de La Habana con Rusia y la necesidad de respaldo internacional a las fuerzas democráticas cubanas.

De acuerdo con la organización, Gutiérrez Boronat informó a Hussar sobre iniciativas de coordinación dentro de la oposición, como el Acuerdo de Liberación y el Acuerdo por la Democracia en Cuba, orientados a fortalecer la unidad de la resistencia.

Tras la reunión, el secretario general de la ARC afirmó que “el motor del cambio es el levantamiento popular de la nación cubana contra la dictadura”, y señaló que el “cerco diplomático y político” constituye, a su juicio, la vía más efectiva para respaldar esas aspiraciones.