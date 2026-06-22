Gutiérrez Boronat expone plan para una transición en Cuba ante el Consejo de Europa

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El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez Boronat, presentó ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia, una propuesta para una transición democrática en Cuba.

Durante su intervención ante parlamentarios europeos de distintos países, Gutiérrez Boronat señaló que el pueblo cubano busca “la plena recuperación de la libertad para todos los cubanos” y señaló al movimiento de protestas dentro de la isla como “el motor del cambio”.

Asimismo, sostuvo que factores internacionales, como la política de Estados Unidos hacia Cuba, la llegada al poder de gobiernos anticomunistas en América Latina y las iniciativas en Europa para poner fin al financiamiento europeo al gobierno cubano, representan señales de apoyo para quienes promueven un cambio democrático en la isla.

Según un comunicado divulgado el lunes, Gutiérrez Boronat presentó sus planteamientos durante una intervención organizada por el Grupo del Partido Popular Europeo, en el marco de una sesión del Consejo de Europa.

“Ya en el horizonte se distingue un periodo de provisionalidad y nos atrevemos a soñar con la libertad plena de Cuba”, dijo Gutiérrez Boronat.

Asimismo explicó la idea de un consejo provisional de gobierno que, de acuerdo con el Acuerdo por la Democracia en Cuba, tendría la misión de encabezar la reconstrucción de las instituciones republicanas y celebrar elecciones libres y multipartidistas en todos los niveles en un plazo de dos años.

La Asamblea de la Resistencia Cubana señaló que la presentación forma parte de una serie de gestiones que ha realizado en distintas instancias europeas en relación con la situación de Cuba.