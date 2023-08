Problemas con servicio de agua en La Habana parecen no tener solución, lamentan afectados

En el barrio Los Pocitos, en el capitalino municipio de Marianao, algunas viviendas no reciben agua potable desde hace 4 meses, según testimonios llegados a Martí Noticias.



Ismael Gárciga, uno de los afectados, ha denunciado en redes sociales esta situación en varias ocasiones.



“Ya, el 8 de septiembre, hará cuatro meses que sigue la situación. Supuestamente, se habían quemado los motores cuando cayó un rayo, que fue creo que en la Ariguanabo”, explicó Gárciga.



Hace más de un año que se hicieron algunas reparaciones, precisamente, en 136 A entre 57 y 59, Los Pocitos, Marianao, donde reside Gárciga.

“Esta cuadra, 136 A, es como una loma y, entonces, sí, rompieron la calle, la cuadra de punta a punta, pusieron tuberías nuevas... y la dejaron así mismo, abierto, porque más nunca vinieron a arreglar la calle”, señaló el entrevistado.

A inicios de agosto, Aguas de La Habana informaba la existencia de sistemas afectados en el oeste de la capital cubana y mencionaba los acueductos Ariguanabo y Cosculluela, las fuentes que, según Gárciga, abastecen a Los Pocitos, en Marianao, aunque en otros, indicó la empresa, también se presentaban situaciones desfavorables.

“Me dijeron que solamente hay 17 pipas para toda la ciudad de La Habana (...). Cuando mandan una pipa aquí, sabrá [desde hace] no sé cuántos meses, y es un lugar a donde tienen que ir todas las personas, no es que te la pongan en la misma cuadra, en el mismo barrio. Han venido aquí hasta de madrugada pero, al final, no han dado solución al problema”, relató Gárciga.

Aguas de La Habana, encargada del abastecimiento de agua en la capital del país, precisaba, además, que habían llegado a tener más de 200, 000 personas sin servicio de agua por redes técnicas.



Sin embargo, los cobradores del agua no dejan de pasar, aseguró nuestro entrevistado, a pesar de no tener el servicio en su vivienda.



“Sí, porque al final, aunque no venga, te cobran el agua y carísimo, haya agua o no haya agua”, lamentó el entrevistado.



Otra afectada con el abastecimiento de agua en Los Pocitos, quien no quiso ser identificada, habló con Martí Noticias del tema.



“Viven niños, también personas mayores. Entra en una casa, sí, y en una no [el agua]. Nos ponen la pipa en la bodega y yo, con la edad mía, ¿voy a ir a cargar agua en la pipa, cuando mis hijos trabajan para poder solucionar la comida, que esto está bastante difícil? Así hay muchas personas afectadas y no se toman medidas”, lamentó la señora.