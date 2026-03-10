Observaciones del equipo Cuba en Puerto Rico

Getting your Trinity Audio player ready...

Finalmente la anémica ofensiva cubana dio paso a una derrota. Puerto Rico los vence 4-1 y avanzan a los cuartos de finales en la ciudad de Houston. Ahora los representantes de la isla se encuentran en una situación donde para calificar tienen que vencer al equipo de Canadá.



A pesar de que llegaron con una marca de 2-0, esos triunfos hay que atribuírselos a la labor de los lanzadores y una buena defensiva, ya que la ofensiva ha sido cuestionada por su inconsistencia.

Anoche frente a la escuadra boricua finalmente tuvieron que batallar contra pitchers de calidad de Grandes Ligas y solamente pudieron conectar dos imparables, al tiempo que se poncharon en 10 ocasiones.



Ahora se encuentran en una situación que el pase a los semifinales depende de una victoria sobre el equipo de Canadá mañana miércoles.



La novena canadiense cuenta con varios lanzadores de Grandes Ligas pero no del calibre de los del team “Rubio”.



Esperemos ver si las figuras clave de Cuba salen de su letargo ofensivo. Con la excepción del inicialista Ariel Martínez, quien lleva un promedio de .333 y ocho remolcadas, los demás han sido bastante inofensivos. El segunda base Yiddi Cappe y el jardinero derecho batean .333 pero no asustan al oponente.



Por otra parte el primer bate Roel Santos todavía busca su primer imparable, Yoan Moncada y Erisbel Arruebarrena solamente han conectado un jonrón cada uno y ambos cargan un average de .111.



Por último, Alredo Despaigne demuestra que está listo para dejar los diamantes de juego. Aparentemente el sobrepeso le merma tanto la velocidad del bate como su habilidad para moverse.



Esperemos mañana par ver si los caribeños vuelan a Texas o regresan a sus respectivos hogares. Este team no tiene el lujo de contar con los profesionales de estados de los años 60’s, 70’s y 80’s donde la competencia eran jóvenes estudiantes y países que comenzaban a practicar el deporte.



Como nota final, anoche fuimos testigos de un noble gesto por parte del equipo anfitrión. Después del último out, todos los peloteros, coaches y entrenadores fueron al montículo y se arrodillaron para rezar y dar gracias por la victoria.



Tristemente, este espectáculo nunca lo presenciaremos por parte de los miembros del team “Asere”