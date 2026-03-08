Cuba elimina a Colombia y pone un pie en Houston 

Getting your Trinity Audio player ready...

PUERTO RICO – Cuba derrotó a Colombia 7-4 es te domingo en un accidentado partido y mantuvo su invicto en el grupo A del Clásico Mundial de Béisbol que se juega en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

Los colombianos aprovecharon el descontrol del abridor cubano Denny Larrondo y un error del catcher Omar Hernández, para fabricar una carrera en el primer inning sin batear hits.

Michael Arroyo recibió boleto, robó segunda y por tiro malo de Hernández avanzó a tercera, desde donde anotó con elevado de sacrificio de Jordan Díaz.

Pero los cubanos respondieron temprano ante al derecho Luis Patiño, abridor por los colombianos, al fabricarle racimo de cuatro en el mismo primer inning.

Roel Santos recibió boleto y Yoán Moncada pelotazo, antes de que el primera base Ariel Martínez disparara jonrón de tres carreras por la banda opuesta.

Luego de un out de Alfredo Despaigne, Erisbel Arruebarruena también despachó la bola sobre las cercas del jardín izquierdo.

Así se mantuvo el choque hasta el sexto, cuando los cafeteros descontaron una por boleto a Gio Urshela, doblete de Gustavo Campero y fly de sacrificio remolcador de Tito Polo.

Pero en el cierre de ese mismo episodio, el propio Polo se convirtió en villano, al pifiar un elevado fácil al jardín central de Leonel Moa, después de dos outs, que permitió la anotación de Yoel Yanqui.

Acto seguido, Yiddi Cappe limpió las almohadas con triple y puso la pizarra 7-4.

En la alta del séptimo, Colombia descontó dos, pero al final, falló el batazo a la hora oportuna, que desaprovechó diez bases por bolas que regaló el pitcheo cubano.

Con este resultado, a los colombianos (0-3) sólo les resta completar su calendario ante Panamá (0-2), pues ya quedaron fuera de cualquier opción de avanzar a los octavos de final.

Cuba y Puerto Rico, ambos con 2-0, se medirán en choque de invictos el lunes, mientras que Canadá (1-0), salía como favorito ante Panamá a segunda hora del domingo.

De ganar los canadienses, se produciría un triple empate con boricuas y cubanos, mientras que Panamá resultaría eliminado.

Lo interesante es que Cuba, Canadá y Puerto Rico tienen pendientes sus juegos entre ellos y ese triple empate podría persistir incluso cuando terminen las actividades de la llave A.

Entonces, habría que apelar a los diferentes criterios de desempate, para determinar cuáles serían los dos equipos que avanzarán a los octavos de final en Houston, contra los clasificados del grupo B.

Cuba termina el miércoles ante Canadá, mientras que los norteamericanos se medirán el martes con los anfitriones puertorriqueños.



