Joseph Contreras, hijo de gato caza ratón

Getting your Trinity Audio player ready...

PUERTO RICO- Con apenas 17 años y el aplomo de un veterano, el jovencito Joseph Contreras enfrentó al mejor bateador del mundo en la actualidad y lo obligó a batear para doble play, en su debut con la selección de Brasil ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Se trata del hijo del ex lanzador cubano José Ariel Contreras, campeón de Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago en el 2005.

El joven Joseph es el pelotero de menor edad en aparecer en los Clásicos Mundiales desde que en el 2013, el también brasileño Daniel Missaki lo hiciera a los 16 años.

Con una sinker de 94 millas por hora, Contreras le partió el bate a Aaron Judge y consiguió una doble matanza salvadora para redondear el cero en el segundo inning del partido en el que la poderosa escuadra estadounidense se impuso 15-5 a la selección sudamericana.

“Tiene un gran repertorio. Estaba enfrentando al equipo de Estados Unidos, a unos tipos que probablemente solo había visto por televisión, y lo sentí muy aplomado”, reconoció el propio Judge después del encuentro, disputado en el estadio de los Astros de Houston, sede del grupo B del WBC.

Al enterarse de los elogios que le dedicó Judge, Contreras no escondió su sorpresa.

“Oh, es un orgullo para mí escuchar esas palabras de él, el MVP, uno de los mejores, pero así es la pelota, hoy yo lo cogí, pero mañana posiblemente me coja él a mí”, explicó al sitio Pelota Cubana USA.

El muchacho, que aún tiene tareas pendientes para terminar el duodécimo grado, es considerado uno de los mejores serpentineros al nivel escolar en Estados Unidos, y aunque ya fue captado por la Universidad de Vanderbilt, una de las de mejores programas de béisbol colegial, es muy probable que sea escogido en el draft de este año.

Su agente es, nada más y nada menos, que el poderoso Scott Boras. Palabras mayores.