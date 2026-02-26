Los rivales de Cuba en el Clásico Mundial de béisbol: Canadá

Getting your Trinity Audio player ready...

Canadá ha participado en todos los Clásicos Mundiales de Béisbol desde su creación en 2006, aunque jamás logró pasar de la fase de grupos.



Esta vez, los canadienses, con una mentalidad diferente a ocasiones anteriores, apuntan para dominar el grupo A, que integran junto a las selecciones de Cuba, Puerto Rico, Colombia y Panamá, y cuyas acciones se desarrollarán en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.



Hace veinte años, en la versión inaugural del WBC, 16 de los 30 jugadores convocados por Canadá jugaban en las Menores, en ligas independientes o se habían retirado poco antes del torneo.



Cerca de una docena más, rara vez tuvieron minutos de juego regulares en las Grandes Ligas.



En este 2026, 22 de los 30 jugadores de Canadá están en Grandes Ligas y la mayoría de ellos no solo son titulares de sus respectivos equipos, sino también algunos son candidatos a participar cada año en el Juego de las Estrellas.

Esta vez, incluso sin el futuro miembro del Salón de la Fama Freddie Freeman, quien declinó participar por motivos personales, los canadienses han logrado reunir el equipo más talentoso de su historia.



El grupo lo encabezan los hermanos Josh y Bo Naylor, primera base de los Diamondbacks de Arizona y catcher de los Guardianes de Cleveland, respectivamente.



También cuentan con los jardineros Tyler O'Neill (Orioles de Baltimore), Owen Caissie (Marlins de Miami), y Denzel Clarke (Atléticos), mientras que en el infield aparecen Otto López (Miami), Abraham Toro (Reales de Kansas City) y Edouard Julien (Rockies de Colorado).



En el cuerpo de lanzadores destacan Jameson Taillon, (Cachorros de Chicago), Cal Quantrill (Rangers de Texas), Michael Soroka (Arizona), Logan Allen (Arizona) y el veterano agente libre James Paxton.



Ernie Whitt, un veterano de 15 temporadas en Grandes Ligas, 12 de ellas con los Azulejos de Toronto, tendrá en sus manos la dirección de este equipo que buscará, por primera vez, avanzar más allá de la primera ronda.



Cuba se medirá a Canadá el 11 de marzo, en el partido que cerrá las acciones del grupo A.