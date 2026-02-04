Andy Ibáñez queda fuera de los Dodgers 

Getting your Trinity Audio player ready...

Primero fue Víctor Mesa Jr. con los Marlins de Miami y pocas horas después, Andy Ibáñez fue despedido por los Dodgers de Los Angeles.

Ibáñez, quien ya había sido puesto en asignación por los Tigres de Detroit al principio del invierno, firmó un contrato como agente libre con los Dodgers por un año y 1.2 millones de dólares el pasado 13 de enero.

El jugador de 32 años estaba inicialmente en disposición de jugar con la selección cubana en el Clásico Mundial de Béisbol, pero tras pactar con Los Angeles, declinó participar.

El equipo que lo reclame, deberá colocarlo en el róster activo de 26 de Grandes Ligas, pues Ibáñez ya no tener opciones de ligas menores disponibles.

Eso hace poco probable que otro equipo lo tome, por lo que se espera que acepte la asignación a las menores con los Dodgers, que de todos modos le pagarían su salario de 1.2 millones.

Otra opción es declararse agente libre y comenzar desde cero una nueva búsqueda de contrato.

Los Dodgers reclamaron al jardinero Michael Siani de la lista de waivers de los Yankees de Nueva Yorrk, razón por la cual, para abrirle espacio en el roster de 40 jugadores de MLB, designaron a Ibáñez para asignación.

La mala noticia le llegó a Ibáñez a finales del martes, horas después de que los Marlins hicieran lo mismo con Víctor Mesa Jr, firmado como agente libre internacional con un bono de un millón de dólares en 2018, junto a su hermano Víctor Víctor, quien recibió cinco millones.

El hijo del legendario Víctor Mesa, jardinero central de los equipos Cuba en los años 80, debutó en Grandes Ligas en el 2025 y en 16 partidos con los Marlins, bateó para .188 de average, con dos dobles, un jonrón y seis carreras impulsadas en 38 apariciones al plato.