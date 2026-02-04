Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Deportes

Andy Ibáñez queda fuera de los Dodgers 

Andy Ibañez. (Captura de video/YouTube)
Andy Ibañez. (Captura de video/YouTube)

Sumario

  • En pocas horas, Víctor Mesa Jr. fue despedido por los Marlins y Andy Ibáñez designado para asignación por los Dodgers.
  • Ibáñez, de 32 años, había firmado en enero un contrato de un año y 1.2 millones con Los Ángeles, pero perdió su lugar en el roster tras la llegada de Michael Siani desde los Yankees.
  • Mesa Jr., hijo del legendario Víctor Mesa, debutó en MLB en 2025 y registró promedio de .188 en 16 partidos con los Marlins.
Getting your Trinity Audio player ready...

Primero fue Víctor Mesa Jr. con los Marlins de Miami y pocas horas después, Andy Ibáñez fue despedido por los Dodgers de Los Angeles.

Ibáñez, quien ya había sido puesto en asignación por los Tigres de Detroit al principio del invierno, firmó un contrato como agente libre con los Dodgers por un año y 1.2 millones de dólares el pasado 13 de enero.

El jugador de 32 años estaba inicialmente en disposición de jugar con la selección cubana en el Clásico Mundial de Béisbol, pero tras pactar con Los Angeles, declinó participar.

El equipo que lo reclame, deberá colocarlo en el róster activo de 26 de Grandes Ligas, pues Ibáñez ya no tener opciones de ligas menores disponibles.

Eso hace poco probable que otro equipo lo tome, por lo que se espera que acepte la asignación a las menores con los Dodgers, que de todos modos le pagarían su salario de 1.2 millones.

Otra opción es declararse agente libre y comenzar desde cero una nueva búsqueda de contrato.

Los Dodgers reclamaron al jardinero Michael Siani de la lista de waivers de los Yankees de Nueva Yorrk, razón por la cual, para abrirle espacio en el roster de 40 jugadores de MLB, designaron a Ibáñez para asignación.

La mala noticia le llegó a Ibáñez a finales del martes, horas después de que los Marlins hicieran lo mismo con Víctor Mesa Jr, firmado como agente libre internacional con un bono de un millón de dólares en 2018, junto a su hermano Víctor Víctor, quien recibió cinco millones.

El hijo del legendario Víctor Mesa, jardinero central de los equipos Cuba en los años 80, debutó en Grandes Ligas en el 2025 y en 16 partidos con los Marlins, bateó para .188 de average, con dos dobles, un jonrón y seis carreras impulsadas en 38 apariciones al plato.

  • 16x9 Image

    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

Foro

XS
SM
MD
LG