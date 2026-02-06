Cuba tendrá en el Clásico sólo 2 peloteros activos de MLB y el más veterano del torneo

Getting your Trinity Audio player ready...

Luego de semanas de especulaciones, el jueves se anunciaron los rosters oficiales de los 20 equipos que participarán en el VI Clásico Mundial de Béisbol, en marzo venidero.

Mientras que Estados Unidos y República Dominicana presentan sendas plantillas repletas de estrellas de Grandes Ligas, sólo dos hombres que juegan a ese nivel acompañarán a la selección de Cuba: el antesalista Yoán Moncada, de los Angelinos de Los Angeles, y el lanzador derecho Yariel Rodríguez, de los Azulejos de Toronto.

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) pasó los últimos meses en una búsqueda desesperada por atraer a figuras del mayor renombre posible al llamado Team Asere, luego de que en el WBC del 2023 se incluyeran por primera vez peloteros de Grandes Ligas, sin vínculos oficiales con las autoridades deportivas de la isla.

Hace tres años, el experimento de sumar a algunos que hasta hacía poco eran considerados desertores o traidores, le permitió a Cuba terminar en cuarto lugar, su mejor ubicación desde el subtítulo obtenido en la primera edición del certamen, en 2006.

Pero la experiencia no fue la mejor para quienes se prestaron a esta prueba, según han contado algunos, como Roenis Elías y Luis Robert en diferentes podcasts y plataformas deportivas, como Pelota Cubana USA, así que, de aquellos, sólo Moncada repite en esta oportunidad.

Y varios, que esta vez habían manifestado cierto nivel de interés o compromiso en un inicio (principalmente jugadores de Ligas Menores), declinaron su participación para enfocarse 100 por ciento en los entrenamientos primaverales, de cara a la próxima temporada.

La gran mayoría de las figuras que juegan en Grandes Ligas se negaron a integrarse a un equipo que representa al régimen, toda vez que la FCBS es un brazo deportivo de la dictadura.

Fue tan difícil encontrar quiénes se sumasen al Team Asere, que tuvieron que echarle mano a veteranísimos como el pinareño Alexei Ramírez, de 44 años, y Alfredo Despaigne, de 39.

Ramírez será el jugador de mayor edad que haya participado jamás en un Clásico Mundial, récord que pertenecía al legendario lanzador estadounidense Roger Clemens, quien lo hizo a los 43 años y 244 días en el 2006.

Curiosamente, mientras que el pinareño Ramírez será el más viejo, otro jugador de raíces cubanas, Joseph Contreras, hijo del ex lanzador de Grandes Ligas José Ariel Contreras, será el más joven en el certamen, con 17 años.

Contreras, cuya madre es brasileña, fue incluido en el equipo del Gigante Sudamericano

La plantilla de Cuba quedó integrada por los lanzadores derechos Frank Álvarez, Emmanuel Chapman, Josimar Cousín, Denny Larrondo, Yoan López y Raidel Martínez, Yariel Rodríguez, Osiel Rodríguez, Luis Romero y Pedro Santos, así como los zurdos Naykel Cruz, Daviel Hurtado, Randy Martínez, Liván Moinello, Darien Núñez y Julio Robaina.

La receptoría será defendida por Omar Hernández y Andrys Pérez, mientras que en el cuadro aparecen Erisbel Arruebarruena, Yiddi Cappe, Ariel Martínez, Yoán Moncada, Malcom Núñez, Alexei Ramírez, Alexander Vargas y Yoel Yanqui.

Completan el equipo los jardineros Alfredo Despaigne, Yoelquis Guibert, Leonel Moa Jr y Roel Santos.

Aparte de Moncada y Yariel Rodríguez, pertenencientes a las organizaciones de los Angelinos de Los Angeles y los Azulejos de Toronto, respectivamente, hay otros que jugaron en algún momento en las Mayores, como el propio Alexei Ramírez, que pasó nueve campañas con los Medias Blancas de Chicago, los Padres de San Diego y los Rays de Tampa Bay.

También tuvieron pasos fugaces por Grandes Ligas Arruebarruena (2014 con los Dodgers de Los Angeles), Darién Núñez (2021, también con los Dodgers), y Yoán López (cinco temporadas con los Diamondbacks de Arizona y los Mets de Nueva York entre 2018 y 2022).

Omar Hernández (Reales de Kansas City), Yiddi Cappe (Marlins de Miami), Alexander Vargas (Rojos de Cincinnati), Naykel Cruz (Orioles de Baltimore), Daviel Hurtado (Mets de Nueva York) y Emmanuel Chapman (Piratas de Pittsburgh), juegan en las Ligas Menores de sus respectivas organizaciones.

Malcom Nuñez, Julio Robaina, Pedro Santos, Denny Larrondo, Josimar Cousin y Osiel Rodríguez jugaron en 2025 en las Menores, pero actualmente son agentes libres y no tienen equipos para la próxima campaña.

Ariel Martínez, Roel Santos, Alfredo Despaigne, Liván Moinelo, Raidel Martínez, Randy Martínez y Frank Abel Álvarez están o pasaron por la liga profesional de Japón.

Solamente el enmascarado Andrys Pérez y el jardinero Leonel Moa han jugado toda su carrera en las Series Nacionales de la isla.

Cuba jugará en San Juan, como parte del grupo A, junto al anfitrión Puerto Rico y las selecciones de Colombia, Canadá y Panamá.

El 6 de marzo, los cubanos debutarán ante los panameños.

Luego de un día libre, el 8 de marzo rivalizarán ante Colombia, el 9 se medirán con Puerto Rico y cerrarán la primera fase el 11, contra Canadá.

Los dos primeros del grupo clasificarán a la segunda ronda, que se jugará en Houston, junto con los que avancen por la llave B, que integran Estados Unidos, México, Gran Bretaña, Italia y Brasil.