Andy Pagés no jugará con Cuba en el Clásico Mundial 

El Team Asere acaba de sufrir su mayor baja posible: el pinareño Andy Pagés, jardinero central de los Dodgers de Los Angeles, no jugará en el Clásico Mundial de Béisbol.

Así lo confirmó el propio Pagés al sitio Pelota Cubana USA, lo que priva a la selección cubana de su principal figura entre los nombres que sonaban para el WBC.

El vueltabajero le dijo al periodista Yordano Carmona que su prioridad es enfocarse en la próxima temporada, luego de dos largas campañas (2024 y 2025), en la que su equipo llegó y ganó ambas Series Mundiales.

De hecho, ya Pagés se encuentra en el campo de entrenamientos primaverales de los Dodgers en Arizona, para trabajar en todos los aspectos que debe mejorar para consolidar su carrera en Grandes Ligas.

El jardinero de 25 años le contó que el equipo le había sugerido que no participara en el Clásico y se enfocara en la campaña del 2026, que promete ser igualmente muy exigente para los Dodgers, campeones defensores y grandes favoritos para repetir.

La llegada al equipo de Kyle Tucker como agente libre añade más presión en los jardines al pinareño, quien debutó en el 2024, aunque fue el año pasado cuando se ganó la titularidad en la pradera central.

Pagés era el más notable de los jugadores de Grandes Ligas con que contaba la Federación Cubana de Béisbol (FCB) para el llamado Team Asere, junto con los jugadores de cuadro Andy Ibáñez y Yoán Moncada, y los lanzadores Yariel Rodríguez (Azulejos de Toronto) y Daysbel Hernández (Bravos de Atlanta).

Antes que Pagés, se había bajado del tren Ibáñez, tras firmar contrato por un año con los Dodgers.

Moncada, quien no tiene trabajo para la próxima campaña y sigue como agente libre, mantendría su compromiso con la selección cubana, mientras que Rodríguez aún está en dudas, en dependencia de los intereses de los Azulejos.

Por otro lado, la FCB anunció que 18 jugadores empezaron este lunes a entrenar en el estadio Latinoamericano de La Habana, de cara al WBC.

Los 18 convocados son miembros de equipos que no avanzaron a los playoffs de la Serie Nacional y el grupo se incrementará tras los cuartos de finales del certamen doméstico.

El grupo lo componen el utility Raidel Sánchez y el catcher Harold Vázquez, ambos de Santiago de Cuba, los jugadores de cuadro cienfuegueros Luis Vicente Mateo y Erisbel Arruebarruena, el infielder granmense Yulieski Remón y los pinareños Alexei Ramírez y Tailon Sánchez.

En los jardines aparecen Alfredo Despaigne y Roel Santos, ambos de Granma, Leonel Moa (Camagüey), y los santiagueros Yoelquis Guibert y Yoel Yanqui.

Los lanzadores convocados son los pinareños Liván Moinelo Pita, Raidel Martínez, Randy Martínez, Frank Abel Alvarez y Frank Medina, y el avileño Yunier Batista.

La lista no coincide en un elevado por ciento con los jugadores que confirmaron a Pelota Cubana USA que estarían en la preselección de 35 que la FCB entregó a los organizadores del WBC, como los jugadores de cuadro Yiddi Cappe y Alexander Vargas, el receptor Ariel Martínez y el serpentinero Jousimar Cousin.