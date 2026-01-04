El Clásico y los Centrocaribes, grandes retos del deporte cubano en 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

Luego de un 2025 para el olvido, el deporte cubano enfrentará el Clásico Mundial de Béisbol y los Juegos Centroamericanos y del Caribe como sus principales retos en el 2026.



El WBC se disputará en el mes de marzo y Cuba jugará la ronda clasificatoria en San Juan, Puerto Rico, como parte del grupo A.



Allí, además de la escuadra anfitriona, el llamado Team Asere se medirá a las selecciones de Canadá, Panamá y Colombia.



La llave luce complicada para los cubanos, que en las últimas ediciones comenzaron sus andanzas por Asia, donde la mayoría de los rivales que enfrentaban representaban niveles de exigencia inferiores.



Y aunque el A no se ve tan fuerte como el grupo B, que se jugará en Houston (Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil) o el D, con sede en Miami (República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua), el crecimiento del béisbol colombiano en los últimos años, la garra habitual de los boricuas y la tradición de panameños y canadienses, podrían complicarle las cosas a Cuba.



Mientras potencias como Dominicana, Japón o Estados Unidos ya tienen prácticamente armados sus trabucos para el evento, la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) no ha definido su róster definitivo, que tendrá como principal fortaleza el pitcheo, encabezado por el zurdo Liván Moinelo, Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico, en la pelota profesional nipona.



Pero la alta jerarquía del régimen se ha dado el lujo de rechazar a peloteros de origen cubano, nacidos en Estados Unidos, quienes manifestaron su interés en representar al equipo de sus ancestros, mientras que la mayoría de las estrellas que se desempeñan en las Grandes Ligas rechazaron de plano la posibilidad de sumarse al Team Asere.



De hecho, los pocos ligamayoristas que han dado el sí, como Andy Páges, de los Dodgers de Los Angeles, y los agentes libres Yoán Moncada y Andy Ibáñez, no saben a esta altura si serán incluidos.



En diciembre, Pagés confirmó al sitio Pelota Cubana USA su disposición a integrar el equipo, aunque reconoció que desde hace cuatro meses no tiene contacto con la FCBS.



Luego de terminar en segundo lugar en la edición inaugural del WBC, en el 2006, la mejor actuación de Cuba fue en el 2023, cuando finalizó en cuarto lugar, tras caer por paliza de 14-2 ante Estados Unidos en la semifinal en el loanDepot Park de Miami.



Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo



Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, serán el principal evento multideportivo en el año.



Los deportistas cubanos han estado presentes en estas lides desde su primera edición, hace 100 años, en Ciudad de México en 1926, con excepción de la versión de 1959 en Caracas.



Luego de liderar el medallero en la segunda edición, celebrada en La Habana en 1930, Cuba no volvió a encabezar la tabla hasta 1970, en Ciudad de Panamá, donde desbancó a México, que había dominado en 1926, 1935, 1938, 1946, 1950, 1954, 1959, 1962 y 1966.



En la capital panameña, la delegación de la Mayor de Las Antillas consiguió 98 oros, 61 platas y 51 bronces, muy por delante de México (38-40-46).



A partir de ahí, el dominio se amplió hasta llegar a su clímax en Ponce, Puerto Rico, en 1993, donde los deportistas cubanos acapararon 227 medallas doradas, un récord en la historia de estos eventos.



Tras ausentarse en 2002 (San Salvador) y 2010 (Mayagüez), comenzó un descenso indetenible, hasta que en 2018, en Barranquilla, Cuba volvió a caer detrás de México en el medallero, situación que empeoró en el 2023, en la capital salvadoreña, al bajar al tercer lugar, con aztecas y colombianos en las dos primeras posiciones.



Para Santo Domingo, los pronósticos no son muy alentadores e incluso, los analistas más optimistas dentro de la propia isla señalan la posibilidad real de que Cuba caiga al cuarto lugar, detrás de los anfitriones dominicanos, que, por su condición de sede, tendrán representación en todas las disciplinas, lo cual amplía sus opciones de medallas.