Andy Ibáñez pacta con los campeones Dodgers de Los Angeles 

El agente libre cubano Andy Ibáñez ya tiene equipo para la temporada del 2026. Se trata nada menos que los Dodgers de Los Angeles, actuales campeones de la Serie Mundial.

El acuerdo por un año, cuyos términos financieros no han sido revelados, está pendiente del examen físico de Ibáñez, quien había llegado a la agencia libre, luego de que su equipo anterior, los Tigres de Detroit, no le ofrecieran contrato para la venidera campaña.

El cubano, de 32 años, ha jugado cinco temporadas en Grandes Ligas, las dos primeras con los Rangers de Texas y las tres últimas con Detroit.

En 1.128 turnos al bate ha disparado 286 hits, para average de .254, con 28 jonrones, 128 carreras impulsadas y 140 anotadas, con un promedio de embasamiento de .305, slugging de .389 y OPS de .694.

Ha participado en 420 partidos y principalmente ha jugado el papel de jugador de reemplazo, con una versatilidad que le permite desempeñarse en las cuatro posiciones del infield, así como en el jardín izquierdo.

Ibáñez se integró en el 2023 a la selección cubana para el Clásico Mundial de Béisbol y su nombre se menciona como posible miembro del llamado Team Asere para la sexta edición del evento, en marzo próximo.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente por la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) y las cosas podrían cambiar, más ahora que tiene contrato con los Dodgers y escogería enfocarse en los entrenamientos primaverales, cuando abran los campos en la segunda semana de febrero.

Tras la firma de Ibáñez con Los Angeles, los cubanos que aún quedan en la agencia libre son los lanzadores zurdos Néstor Cortés y Cionel Pérez, y los jugadores de cuadro Yoán Moncada y José Iglesias, además de Yuli Gurriel, quien busca retornar al máximo nivel a sus 41 años.



También están en el mercado los jugadores de Ligas Menores Oscar Luis Colás, Malcolm Núñez, Randy Labaut, Orlando Martínez, Denny Larrondo, Yordys Valdés y Pedro Santos.