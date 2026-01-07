Barcelona golea y avanza a la final de la Supercopa de España 

Getting your Trinity Audio player ready...

El Barcelona goleó este miércoles 5-0 al Athletic Bilbao y avanzó a la final de la Supercopa de España, en la que enfrentará al ganador del duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El club catalán no extrañó a su estrella Lamine Yamal, aquejado por un virus, pues desde el principio estableció un dominio absoluto sobre la cancha del estadio Rey Abdullah, en Yeda, Arabia Saudita.

El Barca controlaba el balón a su antojo y en el minuto 22, Ferrán Torres abrió la cuenta, al recibir la pelota en medio del área y fusilar al arquero Unai Simón.

En el 30, Fermín López amplió el marcador, al recibir pase de Raphinha desde el fondo de la cancha y de zurda, soltar un bombazo desde fuera del área al fondo de la red.

Cuatro minutos más tarde, Roony Bardghji, en jugada individual, puso el 3-0 con un tiro rasante que no pudo controlar Simón, mientras que en el 38, Raphinha se metió al área, encaró a la defensa y disparó con potencia para irse al descanso 4-0.

En la segunda mitad, Raphinha aprovechó un rebote de la defensa dentro del área y marcó su segundo gol del encuentro y quinto del equipo en el minuto 52.

A partir de ese momento, el ritmo de juego bajó y los catalanes se limitaron a proteger la pelota y controlar el tiempo, con algunos amagues infructuosos.

Entretanto, Joan García, titular, tras la ausencia por lesión del portero alemán Marc Ter-Stegen, tuvo poco trabajo, ante la imposibilidad del ataque del Bilbao de llegar al arco del Barcelona.

La segunda semifinal, entre el Real y el Atlético de Madrid, se jugará este jueves.

La final entre el Barcelona y el ganador del derby madrileño se disputará el domingo 11 de enero.