Mexicano Munguía rehúye combate contra el cubano Osleys Iglesias 

El cubano Osleys Iglesias, clasificado en el primer lugar del peso supermediano por The Ring Magazine, sigue sin conseguir rival para su próxima pelea por el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El mexicano Jaime Munguía (45-2, 35 KOs) rechazó la posibilidad de enfrentar a Iglesias (14-0, 13 nocauts) por la corona de la FIB, al alegar que tiene otros planes.

¿Qué mejor plan puede existir que la oportunidad de combatir por una corona mundial, sobre todo, para un hombre que sólo peleó una vez en todo el año pasado, cuando venció por decisión unánime a Bruno Surace el 3 de mayo?

La negativa de Munguía llega una semana después de que su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez le sacara el cuerpo también a un enfrentamiento con el cubano, apodado “El Tornado” y ubicado en el puesto 93 de los mejores boxeadores de la actualidad, sin distinción de peso, según el escalafón que realiza a final de cada año la cadena ESPN.

En su último combate, el 4 de septiembre, Iglesias liquidó por la vía rápida en ocho rounds al ruso Vladimir Shishkin en su eliminatoria mundialista, lo que le dio el derecho de pelear por el cinturón de la FIB, que quedó vacante luego de que el campeón Terence Crawford anunciara su retiro en diciembre.

Tras las negativas de Canelo y Munguía, la FIB sigue sin encontrar un rival dispuesto entre los clasificados del top 10.

Camille Estephan, presidente de la compañía Eye of The Tiger y promotor de Iglesias, aceptó la pelea, apenas cinco minutos después de recibir un correo electrónico de la FIB, mientras que los representantes de Munguía rechazaron la oferta varias horas más tarde.

¿Quiénes podrían ser los posibles rivales del cubano entonces?

Descarten al quinto en el escalafón, Callum Simpson, que no estará disponible tras sufrir una sorpresiva derrota por nocaut técnico en el décimo asalto ante Troy Williamson el 20 de diciembre.

El número seis, Hamzah Sheeraz (22-0-1, 18 KOs) ocupa el puesto número 6, ya está en camino de enfrentar a Diego Pacheco por la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El siguiente en línea es el ruso Pavel Silyagin (16-0-1, 7 KOs), quien viene de lograr la mejor victoria de su carrera en julio ante Pablo Exequiel Corzo.

Otras opciones podrían ser el también cubano William Scull (23-1, 9 KOs) y Bruno Surace (26-1-2, 5 KOs), ubicados también en el top 10.

Sin embargo, Scull ya tiene planificado un combate a diez rounds el 31 de enero contra el invicto danés Jacob Bank, por lo que, en caso de salir airoso, necesitaría tiempo de recuperación antes de un posible choque con su compatriota.

A eso súmese la inexplicable reticencia de los púgiles cubanos a enfrentarse entre sí, lo cual haría casi imposible verlos a ambos sobre el mismo cuadrilátero.