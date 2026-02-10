Seis equipos jugarán el torneo olímpico de béisbol en LA28 

Getting your Trinity Audio player ready...

El béisbol regresará a los Juegos Olímpicos en la próxima edición de Los Ángeles 2028, aunque será un torneo reducido y limitado a sólo seis selecciones nacionales, tal como ocurrió en Tokio'2021.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) revelaron este lunes el camino que deberán seguir los diferentes países para clasificar al torneo, que se jugará en el Dodger Stadium.

Estados Unidos, en su condición de país sede, ya tiene un cupo, por lo que sólo habrá cinco boletos disponibles, que saldrán de tres eventos diferentes.

El primer de ellos será el Clásico Mundial de Béisbol, que se jugará el mes próximo, y concederá dos plazas para los equipos de América que mejor terminen en la tabla de posiciones (sin contar a Estados Unidos).

Luego, en noviembre del 2027, se disputará el torneo Premier 12, auspiciado por la WBSC, que reúne a los equipos de los 12 primeros países del ranking mundial.

El Premier 12 otorgará dos boletos al equipo mejor clasificado de Asia y al equipo mejor clasificado de Europa u Oceanía.

La plaza restante saldrá de un torneo de clasificación final, a disputarse a más tardar en marzo de 2028, en el que competirán seis equipos.

Los participantes serán:

- Los dos equipos mejor ubicados, pero aún no clasificados, del último Campeonato Asiático.

-Los dos equipos mejor ubicados, pero aún no clasificados, del último Campeonato Europeo.

-El equipo mejor ubicado, pero aún no clasificado, del último Campeonato Africano.

-Y el equipo mejor clasificado, pero aún no clasificado, del último Campeonato de Oceanía.

-El torneo olímpico se jugará con el formato de todos contra todos y los cuatro primeros avanzarán a semifinales cruzadas, de las que emergerán los equipos que disputen el título en la final.

Seis equipos también en el softbol femenino

El softbol femenino también tendrá un torneo olímpico con seis equipos, aunque los eventos clasificatorios serán cinco diferentes.

Al igual que en el béisbol, Estados Unidos tiene su boleto por su condición de país sede.

La primera oportunidad para clasificarse será en las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino de la WBSC 2027, donde el equipo mejor ubicado, que aún no esté clasificado, obtendrá su plaza para Los Ángeles 2028.



Luego habrá tres eventos de clasificación continental, con seis equipos cada uno.

- En el primero competirán cuatro selecciones de Asia y dos de Oceanía por un cupo.

- En el segundo participarán cinco equipos de Europa y uno de Africa por otro boleto.

- Y en el tercero lidiarán seis representantes de América, por otro espacio.

Los equipos que queden en segundo y tercer lugares en los torneos de clasificación continental de Asia/Oceanía, Europa/África y América, participarán en el Evento de Clasificación Final, donde el ganador obtendrá la última plaza.