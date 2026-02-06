Víctor Mesa Jr y Andy Ibáñez ya tienen nuevos equipos

Getting your Trinity Audio player ready...

Le duró poco el desempleo a los peloteros cubanos Víctor Mesa Jr y Andy Ibáñez.

El menor de los hermanos Mesa, que había sido puesto el martes en asignación por los Marlins de Miami, fue reclamado este viernes de la lista de waivers por los Rays de Tampa Bay, así que todo queda en la Florida.

Mesa Jr había firmado como agente libre internacional con los Marlins por un bono de un millón de dólares en 2018 y debutó el año pasado en Grandes Ligas.

En 16 partidos con los Marlins, bateó para .188 de average, con dos dobles, un jonrón y seis carreras impulsadas en 38 apariciones al plato.

Por su parte, Ibáñez fue reclamado por los Atléticos, tras haber sido dejado en libertad por los Dodgers de Los Angeles.

El versátil jugador, nacido en Isla de Pinos, se había convertido en agente libre, luego de que los Tigres de Detroit no le ofrecieran un nuevo contrato en la etapa de arbitraje.

Firmó con los Dodgers por 1.2 millones y declinó sumarse a la selección cubana para el Clásico Mundial de Béisbol, para enfocarse en los entrenamientos primaverales, de cara a la próxima campaña.

Pero los actuales campeones lo desecharon el martes, hasta que aparecieron los Atléticos en su rescate. Su nuevo equipo se hará cargo de su salario.