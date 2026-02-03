Los Marlins despiden a Víctor Mesa Jr. 

Getting your Trinity Audio player ready...

Terminó la historia de Víctor Mesa Jr con los Marlins de Miami. El equipo designó al jugador de 24 años para asignación, el término usado para suavizar la dureza de un despido.

Mesa Jr fue firmado como agente libre internacional con un bono de un millón de dólares en 2018, junto a su hermano Víctor Víctor, quien recibió cinco millones.

Luego de seis temporadas en las Menores, fue llamado a Grandes Ligas en 2025 y en 16 partidos con los Marlins, bateó para .188 de average, con dos dobles, un jonrón y seis carreras impulsadas en 38 apariciones al plato.

Su hermano Víctor Víctor nunca llegó a las Grandes Ligas.

En el 2023, el mayor de los hermanos Mesa abandonó el equipo de Triple A en Jacksonville, tras un desacuerdo con el cuerpo de dirección, por lo que fue colocado en la lista restringida, lo cual le impide jugar en cualquier liga profesional, tanto del sistema de MLB, como en otros circuitos.

Víctor Junior, quien se desempeña en los tres jardines, sufrió varias lesiones durante su estancia en la organización de los Marlins, desde problemas de tobillo y espalda en 2024, hasta distensiones en los isquiotibiales en 2025.

Llegó a ocupar el cuarto lugar en la lista de los mejores prospectos de Miami y se esperaba que luchara por un puesto en el equipo grande cuando abran los campos de entrenamientos primaverales.

Sin embargo, ahora queda en un limbo, a la espera de ser reclamado por otro equipo donde continuar su camino con la esperanza de regresar a las Grandes Ligas.

Si bien su breve paso por el principal equipo de Miami fue para el olvido, ha tenido un crecimiento sostenido en las Menores, lo que, unido a su aún corta edad, podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades en otra franquicia.

La razón de su despido es que los Marlins necesitaban hacer espacio en el roster de 40 para el lanzador Garret Acton, adquirido de los Rockies de Colorado.

Acton, un derecho de 27 años, se ha desempeñado como relevista, primero con los Atléticos de Oakland, equipo con el cual debutó en 2023, así como los Rays de Tampa Bay, para quienes jugó en 2025.

Los Rays lo despidieron en noviembre y los Rockies lo reclamaron de la lista de waivers, pero nunca llegó a vestir el uniforme de Colorado, que lo colocó en asignación esta semana y de allí lo recogieron los Marlins.