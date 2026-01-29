Cuba estará representada en la Serie del Caribe 

Getting your Trinity Audio player ready...

El hecho de que Cuba haya sido excluida de la Serie del Caribe del 2026, tras el cambio de sede de Caracas a Jalisco, México, no quiere decir que la Mayor de Las Antillas no tenga representación en la llamada Pequeña Serie Mundial Latinoamericana.

Tras anunciarse los rosters de los equipos que participarán en el evento, que se disputará entre el 1 y el 7 de febrero, al menos tres cubanos estarán sobre el terreno del estadio de Zapopán.

El anfitrión México llevará dos equipos, el campeón, Charros de Jalisco, y el subcampeón, Tomateros de Culiacán.

Este último incluyó en sus filas al lanzador derecho habanero Odrisamer Despaigne y al jardinero matancero Yadir Drake.

Despaigne, de 32 años y con experiencia de seis temporadas en Grandes Ligas con los Padres de San Diego, los Orioles de Baltimore, los Marlins de Miami, los Angelinos de Los Angeles y los Medias Blancas de Chicago, lanzó en la temporada invernal de la Liga ARCO del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón.

En 12 aperturas dejó récord de siete victorias y tres derrotas, con efectividad de 2.95 en 73.1 innings de labor, en los que propinó 43 ponches.

Semejante faena le valió la invitación para la Serie del Caribe, done se perfila como uno de los principales abridores de los Tomateros.

Por su parte, Drake jugó para las Aguilas de Mexicali. En 248 turnos disparó 68 hits, para average de .274, OBP de .352, slugging de .440 y OPS de .791.

Como extrabases, sonó 13 dobles, dos triples y ocho cuadrangulares, con 45 carreras impulsadas y 33 anotadas.

También participará en la Serie del Caribe con los Cangrejeros de Santurce, campeones de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente de Puerto Rico (LBPRC), el infielder Yohandy Morales, hijo de quien fuera integrante de la selección cubana, Andy Morales.

Nacido en Miami y perteneciente a la organización de los Nacionales de Washington, Morales, de 24 años, se unió a la novena cangrejera a mediados de diciembre y tuvo un impacto inmediato.

En diez partidos de la fase regular, el inicialista registró un promedio de bateo de .395, con un cuadrangular y seis carreras impulsadas.

En la postemporada disparó 17 cohetes, seis de ellos extrabases, average de .386, con ocho carreras remolcadas, para merecer el premio de Jugador Más Valioso de la serie final ante los Leones de Ponce.

El cubanoamericano terminó la pasada temporada en Estados Unidos en el equipo de Triple A de los Nacionales y está a la espera de la ansiada llamada para debutar en las Grandes Ligas este 2026.

Los Leones del Escogido, que se proclamaron campeones en República Dominicana, tras vencer en la final a los Toros del Este, no han anunciado aún su roster definitivo, en el que pudieran incluir a algún cubano que jugó en la campaña invernal.