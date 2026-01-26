Seahawks y Patriots disputarán el Super Bowl LX

Getting your Trinity Audio player ready...

Los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle protagonizarán el Super Bowl número 60 el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.



Los Patriots derrotaron 10-7 a los Broncos de Denver y se coronaron campeones de la Conferencia Americana de Football (AFC), en un partido de extrema defensa por ambos lados, en medio de una intensa nevada que tiñó de blanco el terreno del Empower Field at High Mile de Colorado.



Los Broncos abrieron el marcador con un touchdown tempranero en el primer minuto del partido.



El quarterback Jarret Stidham, sustituto del lesionado Bo Nix, lanzó un pase en profundidad de 52 yardas a Marvis Mins Jr, hasta cerca de la zona de anotación.



En la siguiente jugada, Stidham hizo un pase corto de seis yardas a Courtland Sutton, para completar el touchdown.



En el segundo cuarto, el quarterback de los Patriots, Drake Maye, corrió él mismo seis yardas hasta el end zone y anotó el touchdown que igualó las acciones 7-7 y con ese marcador los equipos se fueron al descanso del medio tiempo.



En la segunda mitad empezó a nevar y se complicaron las cosas para ambas ofensivas.



En el tercer cuarto, el pateador Andrés Borregales culminó con un gol de campo una serie ofensiva que incluyó 16 jugadas, para el marcador definitivo de 10-7.



Los Broncos intentaron la remontada, pero una intercepción de Christian González a 2:11 minutos del final acabó con las esperanzas de los miles de fanáticos que colmaron el estadio de Denver.



New England se convirtió en el tercer equipo en la era del Super Bowl en ganar un título de conferencia con 10 puntos o menos.



Los Buffalo Buffalo vencieron a Denver 10-7 en 1991, y Los Angeles Rams vencieron 9-0 a los Tampa Bay Buccaners en 1979.



New England avanza a su duodécimo Super Bowl, donde se medirá a Seattle, que derrotó 31-27 a los Rams de Los Angeles en un electrizante partido por el título de la Conferencia Nacional (NFC).



Sam Darnold lanzó tres pases de anotación y la defensiva de los Seahawks frenó a los Rams en un momento crítico, para avanzar por cuarta vez al Super Tazón y primera en 11 años.



El quarterback de Los Angeles, Matt Stafford, lanzó para 374 yardas y tres touchdowns, pero los Rams cometieron errores cruciales, incluido un despeje que dejó caer Xavier Smith en el tercer cuarto.



En la siguiente jugada, Darnold conectó con Jake Bobo para un touchdown de 17 yardas.



La última vez que Seattle estuvo en un Super Bowl fue precisamente ante New England, en 2015. En aquella ocasión, los Patriots, liderados por el legendario Tom Brady, se impusieron con pizarra de 28-24.