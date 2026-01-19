Campeonato nacional de football colegial con profundas raíces cubanas 

Getting your Trinity Audio player ready...

El juego que definirá al campeón del football colegial tiene acento cubano.

El partido, a disputarse en el Hard Rock Stadium de la Capital del Sol, tiene, por un lado, al equipo de la Universidad de Miami, que dirige el cubanoamericano Mario Cristóbal.

Por otro lado, la Universidad de Indiana, número uno del ranking nacional, llega al choque decisivo de la mano del quarterback cubanoamericano Fernando Mendoza, ganador del trofeo Heisman, que se concede al mejor jugador de la temporada.

Su hermano, Alberto Mendoza, es el segundo quarterback del equipo.

Con estos antecedentes, ya muchos medios han bautizado el encuentro como The Cuban Bowl, aunque las raíces son más profundas para la comunidad exiliada en el sur de la Florida.

Tanto Cristóbal, como los hermanos Mendoza, comenzaron sus carreras en la secundaria Christopher Columbus, en el barrio miamense de Westchester. El padre de los Mendoza, Fernando Mendoza Sr, también jugó para Christopher Columbus, donde coincidió con el actual coach de la UM.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana se hizo eco de este momento y en un mensaje en la red social X, destacó las raíces de los protagonistas.

"El campeonato nacional de fútbol americano universitario, que se juega hoy en Miami está siendo llamado el "Cuban Bowl” (el campeonato de Cuba)", indicó la sede diplomática y destacó cómo los jugadores "celebran su herencia y reconocen que su éxito es en gran parte debido a sus orígenes cubanos combinados con la oportunidad de vivir en la libertad en los EEUU".

El congresista federal republicano Carlos Giménez tampoco se quedó ajeno al Cuban Bowl.

“Como único miembro del Congreso nacido en Cuba y graduado de la escuela secundaria Christopher Columbus, no podría estar más orgulloso del partido de fútbol americano de esta noche”, escribió Giménez.

“Fernando Mendoza padre creció en Miami y asistió a la escuela secundaria Christopher Columbus, donde jugó al fútbol americano en el mismo equipo que un joven Mario Cristobal. Dos muchachos, ambos hijos de exiliados cubanos, entrenando en el mismo campo, sin saber que sus caminos volverían a cruzarse algún día bajo los focos más brillantes del deporte estadounidense”, agregó el congresista.

“Y en algún lugar de las gradas, quizás, otro descendiente cubanoamericano, el secretario de Estado Marco Rubio, podría estar observando, eligiendo discretamente a qué bando de esta hermosa historia apoyar”, concluyó Giménez.

Se espera que Rubio, junto al presidente Donald Trump, asistan al partido, que se ha convertido simbólicamente, en una prueba de la pujanza del exilio cubano.