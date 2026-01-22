Yoán Moncada regresa a los Angelinos por un año más 

Getting your Trinity Audio player ready...

El cubano Yoán Moncada ya tiene trabajo para el 2026, tras firmar un acuerdo como agente libre por un año y cuatro millones de dólares para regresar a los Angelinos de Los Angeles, equipo con el cual jugó en el 2025.

El pacto, pendiente del examen médico para su confirmación, representa una disminución del 20 por ciento, en relación con el salario de cinco millones que ganó Moncada el año pasado.

El cubano de 30 años disputó 84 juegos con los Angelinos la temporada pasada, en la que dejó una línea ofensiva de .234/.336/.448, con 12 jonrones, 13 dobles y 35 empujadas.

Desde que debutó en 2016 con los Medias Rojas de Boston, Moncada ha lidiado con múltiples lesiones que han limitado su tiempo de juego.

En 2022 sólo participó en 104 partidos, mientras que las cosas empeoraron en 2023 (92 juegos) y 2024 (apenas 12), además de los 84 del año pasado.

Sus constantes lesiones y su elevada tasa de ponches de 33 por ciento (un abanicado por cada tres turnos) han frenado el desarrollo del jugador que fue considerado uno de los principales prospectos de todo el béisbol desde su llegada a las Grandes Ligas.

Los Angelinos necesitaban un tercera base y echaron mano al cubano, ya que Anthony Rendón se perderá su segunda temporada consecutiva tras someterse a una cirugía de cadera.

El club reestructuró el último año del contrato de Rendón para liberar espacio financiero a corto plazo, y el veterano será incluido en la lista de lesionados de 60 días antes del inicio de la campaña para abrir un cupo en el roster de 40 jugadores.

Con Moncada, son ya cuatro los cubanos que han conseguido contratos, tras pasar por la agencia libre.

El relevista Raisel Iglesias firmó por un año y 16 millones para regresar con los Bravos de Atlanta, mientras que el jardinero Adolis García y el utility Andy Ibáñez pactaron con los Filis de Filadelfia (10 millones) y los Dodgers de Los Angeles (1.1 millones), respectivamente.

Aún están en el mercado, a la busca de nuevos contratos, los lanzadores zurdos Néstor Cortés y Cionel Pérez, y los jugadores de cuadro José “Candelita” Iglesias y Yuli Gurriel, quien intenta retornar al máximo nivel a sus 41 años.