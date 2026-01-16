17 jóvenes cubanos garantizan contratos en el béisbol profesional

Getting your Trinity Audio player ready...

Tan pronto como comenzó el 15 de enero el período de firmas internacionales, 17 cubanos pactaron con diferentes organizaciones de Grandes Ligas, listos para iniciar sus carreras en el béisbol profesional.

Se trata de muchachos que salieron como niños o adolescentes de la isla y se asentaron en la República Dominicana, donde iniciaron su preparación para llegar a este momento.

En el primer día, al menos 12 franquicias de MLB han apostado por el talento juvenil cubano, con los Diamondbacks de Arizona a la cabeza, que ya oficializaron sus acuerdos con los campocortos Rubén Gallegos y Leonardo Sevilla, así como con el jardinero Loidel Amaya.

Gallegos, de 17 años, recibió un bono de firma de 1.8 millones de dólares, mientras que Sevilla obtuvo 725 mil y Amaya 700 mil.

Otro que recibió un bono millonario fue el torpedero Jaider Suárez, quien se sumó a los Reales de Kansas City con $1,700,000.

Y el también campocorto Joniel Hernández ya es parte de los Padres de San Diego, con un bono de 1.4 millones.

Gallegos, Suárez y Hernández estaban incluidos entre los mejores 50 prospectos internacionales, de cara al inicio del período de firmas del 2026, que se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Los Padres también firmaron al lanzador derecho Jordan Pérez por 300 mil dólares.

Los Atléticos se hicieron de los servicios del guardabosques Darián Rojas por medio millón de dólares.

Los Bravos de Atlanta firmaron por 450 mil al pitcher diestro Jonathan Hechevarría.

Los Cachorros se llevaron al torpedero Jaims Martínez por 900 mil dólares, y al serpentinero Naikys Piedra, quien recibió el bono más bajo entre todos los cubanos, de apenas diez mil.

Los Guardianes de Cleveland volvieron a apostar por el talento cubano y firmaron al jugador de cuadro Karel Naranjo ($625,000) y al jardinero John Guerrero ($250,000).

Otras organizaciones que firmaron a jugadores de la Mayor de Las Antillas fueron los Astros de Houston, los Dodgers de Los Angeles, los Filis de Filadelfia, los Piratas de Pittsburgh y los Azulejos de Toronto.

Houston se hizo de los servicios del patrullero Jack Valbrune por 375 mil dólares, mientras que los Dodgers sumaron al tirador derecho Luis Yamilk Riscart por 50 mil.

Los Filis firmaron al infielder Patrick Silva con un bono de 20 mil dólares y los Piratas contrataron al outfielder Rothelmnay Marquetti por 40 mil.

Con un pequeño bono de 12 mil 500 dólares, Toronto capturó al pitcher Yoennis Morales.

Estos 17 se sumarán a los más de 120 cubanos que se encuentran actualmente en las categorías inferiores de sus respectivas organizaciones, en busca del sueño de llegar a jugar en Grandes Ligas.

En el 2025 fueron 41 los prospectos cubanos que lograron firmar con diferentes franquicias de MLB, entre los que sobresalieron el jardinero Diego Tornés, con un bono de 2.5 millones por los Bravos de Atlanta, y el tercer base Alejandro Cruz, firmado por los Medias Blancas de Chicago por dos millones de dólares.

Se estima que más de 200 muchachos cubanos están en las diferentes academias en República Dominicana preparándose para firmar sus primeros contratos profesionales, ya sea este año o en los próximos, pues muchos de ellos aún no tienen los 16 años, edad mínima permitida para ello.