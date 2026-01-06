Beltrán y Jones con un pie dentro de Cooperstown

Getting your Trinity Audio player ready...

En dos semanas serán anunciados los resultados de la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) para el Salón de la Fama de Cooperstown.

El anuncio será a las seis de la tarde del martes 20 de enero, según la recopilación de los votos revelados que lleva a cabo cada año el periodista Ryan Thibodeaux, los elegidos de este año serían el puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones.

Hasta el momento, 132 votantes han dado a conocer sus boletas, cifra que equivale al 32.5% de los miembros de la BBWAA con derecho al sufragio.

Beltrán, en su cuarto año de elegibilidad, y Jones, en su noveno, son los únicos que superan el 75% de los votos, requisito obligatorio para entrar al Salón de la Fama.

El boricua, cuya carrera abarcó 20 temporadas con los Reales de Kansas City, Astros de Houston, Mets y Yankees de Nueva York, Gigantes de San Francisco, Cardenales de St. Louis y Rangers de Texas, recibió el 70.3% el año anterior.

En su año de debut en las boletas de la BBWAA logró el 46.5% y en su segunda oportunidad subió hasta 57.1%.

Novato del Año de la Liga Americana en 1999 con los Reales, Beltrán asistió a nueve Juegos de Estrellas, ganó tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata.

Además, en 2013 fue acreedor del Premio Roberto Clemente, un reconocimiento que se otorga al jugador de mayor contribución a la comunidad.

En sus 20 campañas tuvo un WAR acumulado de 70.0, disparó 2,725 hits en 9,768 turnos, para average de .279, con 435 jonrones, 1,582 carreras anotadas, 1,587 impulsadas y 312 bases robadas. Su OBP fue de .350, con slugging de .486 y OPS de .837.

Ganó la Serie Mundial del 2017 con los Astros y aquí viene su única mancha, pues se le vinculó al esquema de robo de señas del equipo en la postemporada.

por su parte, Jones, quien podría convertirse en el primer curazoleño en Cooperstown, fue el mejor jardinero central de todas las Grandes Ligas entre la segunda mitad de la década de los años 90 del siglo pasado y la primera parte de los 2000.

Diez Guantes de Oro en fila con los Bravos de Atlanta, cinco Juegos de Estrellas, 434 vuelacercas y 1,289 remolques en 17 campañas, vio limitado su tiempo de acción en sus años finales, debido a lesiones.

Esta en su penúltimo turno de elegibilidad, luego de quedar en 66.2% el año pasado.

Dos que se quedarán cortos, pero que han conseguido ganancias notables en comparación con el año anterior son el venezolano Félix Hernández, en su segunda oportunidad de elegibilidad, y Andy Pettitte, en su octavo turno.

“El Rey Félix” ha subido hasta el 58.7% y Pettitte hasta el 56.5.

De seguir esa tendencia, podrían ser exaltados en próximas ocasiones.

De los que aparecen este año por primera vez en las papeletas, solamente el lanzador zurdo Cole Hamels (32.6%) superaría el cinco por ciento obligatorio para permanecer en la lista de elegibles en el 2026.

Para los otros 11 primerizos, sería debut y despedida, a juzgar por los porcentajes conseguidos hasta ahora: Ryan Braun (2.9%), Edwin Encarnación (1.4%), Shin-Soo Choo (0.7%) y Hunter Pence (0.7%), mientras que el cubanoamericano Gio González, Rick Porcello, Alex Gordon, Matt Kemp, Nick Markakis, Howie Kendrick y Daniel Murphy no han obtenido ni siquiera un voto.