Cae el cubano Andy Cruz en cerrado combate ante Raymond Muratalla

Getting your Trinity Audio player ready...

Fallaron los pronósticos de los expertos, que apostaban al historial olímpico del cubano Andy Cruz en su pelea por la corona del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante el campeón defensor Raymond Muratalla.



Cruz perdió su invicto en su séptima pelea como profesional, al caer en cerrado duelo con Muratalla en el combate estelar de la cartelera disputada en el Fontainebleau Live Arena de Las Vegas, Nevada.



Muratalla, campeón defensor, sacó a relucir toda su experiencia en los asaltos finales y mejoró su récord a 24-0, con 17 nocauts, al imponerse por decisión mayoritaria, mientras que Cruz ahora luce balance de 6-1.

Luego de los tres primeros rounds muy parejos, el matancero dominó los asaltos intermedios con un golpeo preciso y cambios de guardia de derecha a zurda, que sorprendieron momentáneamente al californiano.



Sin embargo, la experticia de Muratalla inclinó la balanza en los dos últimos asaltos, en los que al cubano le pasó factura el hecho de no haber tenido nunca antes un combate a 12 rounds.



El monarca olímpico de Tokio acusó cansancio en los dos tramos finales, en los que apeló al aburrido estilo amateur de pelear a la esquiva y en retroceso, mientras que el campeón defensor olió sangre y se lanzó al ataque para asegurar la victoria.



La votación final reflejó un empate 114-114 de uno de los jueces, mientras que los otros dos fallaron 118-110 y 116-112, para una decisión mayoritaria a favor del estadounidense.

El fallo no dejó satisfecho al cubano, que consideró haber ganado la pelea.



“Hice todo para merecer la victoria y creo que gané, pero, bueno, así es el boxeo”, declaró Cruz a la televisión tras conocer el veredicto.



Con este triunfo, Muratalla queda en posición muy ventajosa para comenzar a pensar en la unificación de títulos en la división ligera, ya que el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Shakur Stevenson, subirá a las 140 libras la próxima semana para enfrentar a Teófimo López, y Gervonta Davis, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tuvo una orden de arresto emitida la semana pasada en relación con acusaciones de violencia doméstica, y es probable que pronto haya una decisión que lo despojaría del cinturón.



Sólo Abdullah Mason, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), planea mantenerse en el peso ligero para defender la corona que obtuvo el 22 de noviembre pasado, al vencer por unanimidad a Sam Noakes.



Para Cruz, este primer revés de su carrera es un parón a su trayectoria ascendente, que deja su futuro inmediato con signos de interrogación.

Cubano Ronny Alvarez brilla en la misma cartelera

En una de las peleas preliminares de la misma cartelera, el cubano Ronny Álvarez mantuvo su invicto como profesional y se impuso por nocaut técnico en el sexto asalto ante el uruguayo Braulio Matías Ferreira, en pelea correspondiente a la división supermediana.



El sudamericano ofreció resistencia en los primeros asaltos, pero el cubano, ex campeón mundial juvenil, machacó con un golpeo constante, para despegarse en las tarjetas, hasta el desenlace final en el sexto.



Ya en el quinto, el referee le dio un conteo de protección a un uruguayo indefenso ante los ataques precisos del antillano.



Para Alvarez, fue su sexta victoria en igual número de peleas, cinco de ellas antes del límite.