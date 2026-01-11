Jadier Herrera, el nuevo campeón cubano de boxeo profesional con pedigrí olímpico

Getting your Trinity Audio player ready...

Erislandy Lara ya no está solo. Cuba tiene ahora otro campeón mundial de boxeo profesional y este viene con pedigrí incluido.

Se trata de Jadier Herrera, nieto del bicampeón olímpico Angel Herrera (Montreal'76 y Moscú'80), quien consiguió la corona interina de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo, tras noquear en el octavo round al panameño Ricardo Núñez, en la cartelera celebrada este sábado en la ciudad alemana de Oberhausen.

Herrera, ahora invicto en 18 combates, 16 de ellos terminados antes del límite, vive y entrena en Dubai, y con este título interino del CMB, se posiciona como el retador obligatorio del campeón Shakur Stevenson.

El triunfo, sin embargo, no fue fácil para el cubano de 23 años, quien fue sorprendido por el panameño en el primer round, al caer a la lona.

Pero a partir del segundo asalto, Herrera se recompuso y, tras reencontrar su distancia, logró imponer su ritmo de pelea ante Núñez, quien quedó sin oxígeno para capitalizar el buen inicio y rematar al antillano.

En la medida en que pasaban los rounds, el nieto del bicampeón olímpico aumentaba su volumen de golpes, a pesar de que Núñez resistía estoicamente sin ceder terreno.

El desenlace llegó en el octavo asalto, cuando Herrera inició una ráfaga de golpes con un swing de izquierda y acorraló a Núñez contra las cuerdas en malas condiciones.

Fue entonces que el árbitro decidió detener las acciones para evitar un castigo innecesario, a pesar de las protestas de la esquina del panameño, al considerar que este podía seguir.

Ahora Herrera queda a la espera de la resolución del estatus de Stevenson, el campeón absoluto del CMB, quien peleará el próximo 31 de enero frente a Teófimo López, pero en las 140 libras.

Si Stevenson decide permanecer en esa división superligera, el CMB podría elevar a Herrera a campeón pleno o bien ordenar una pelea por el título vacante.