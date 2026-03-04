Cuba suspende su primer examen de cara al Clásico Mundial

Getting your Trinity Audio player ready...

La selección cubana se fue en blanco ante los Reales de Kansas City, en el primero de dos partidos de preparación contra equipos de Grandes Ligas de cara a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

Los bateadores del Team Asere fueron maniatados durante tres innings por el abridor Ryan Bergert, quien no permitió hits y sólo regaló un boleto, con cuatro ponches, mientras que cinco relevistas se encargaron de completar la blanqueada en el partido disputado el martes en el Surprise Stadium, la casa de los entrenamientos primaverales de los Reales en Arizona.

La anemia ofensiva de los cubanos ya se había evidenciado durante cuatro juegos de exhibición en Nicaragua ante la escuadra de ese país que también jugará en el WBC.

Sólo seis sencillos fue todo el gasto ofensivo de los antillanos ante lanzadores de segunda línea de Kansas City, equipo que no contó con varios de sus mejores jugadores, como el campocorto Bobby Witt Jr y el receptor Salvador Pérez, quienes ya están con las selecciones nacionales de Estados Unidos y Venezuela, respectivamente, listos para el Clásico Mundial.

El lado positivo en la derrota fue la actuación del pitcheo, principalmente de los relevistas.

El abridor Denny Larrondo fue castigado temprano en dos entradas, al permitir tres carreras limpias y cinco cohetes, incluido un cuadrangular de Michael Massey.

Pero los apagafuegos cubanos estuvieron casi impecables, al tolerar una sola anotación en los siguientes seis capítulos.

Yariel Rodríguez trabajó un inning y dos tercios en blanco, con dos ponches, seguido de Enmanuel Chapman, inmaculado en 1.1 entradas, con un chocolate.

Darién Núñez permitió la cuarta carrera de los Reales, aunque propinó tres ponches en el sexto episodio, mientras que Pedro Santos y Raidel Martínez transitaron sin problemas en séptimo y octavo innings, respectivamente.

Cuba enfrenta este miércoles a los Rojos de Cincinnati en el segundo y último partido de preparación, antes de viajar a San Juan, donde el viernes comenzará su accionar ante Panamá en el grupo A del Clásico Mundial.

Estados Unidos arrollador ante los Gigantes

Otras selecciones que se preparan para el WBC celebraron partidos contra equipos de Grandes Ligas y llamó la atención el poderío desplegado por la escuadra de Estados Unidos ante los Gigantes de San Francisco.

Team USA arrolló a los Gigantes con abultado marcador de 15-1, con 19 imparables, que incluyeron cuadrangulares de Alex Bregman y Roman Anthony.

República Dominicana, en el estadio Quisqueya de Santo Domingo, aplastó a los Tigres de Detroit 12-4, con bambinazos de Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero.

Puerto Rico derrotó 5-3 a los Medias Rojas de Boston, con tres entradas en blanco para el joven Elmer Rodríguez, el prospecto de los Yankees de Nueva York anunciado para abrir ante Cuba en el WBC, y México se impuso 6-3 a los Diamondbacks de Arizona.

En otros resultados, Italia derrotó 9-4 a los Cachorros de Chicago, Gran Bretaña venció 7-2 a los Cerveceros de Milwaukee, Países Bajos le ganó 8-5 a los Orioles de Baltimore, e Israel se impuso 1-0 a los Marlins de Miami.

Por la puerta estrecha, además de Cuba, salieron las selecciones de Brasil, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Colombia y Canadá.

Brasil cayó por paliza de 14-4 ante los Atléticos, Venezuela cedió 3-1 frente a los Astros de Houston, los Yankees apalearon 11-1 a Panamá, Nicaragua perdió 6-3 con los Mets de Nueva York, y Colombia 7-1 ante los Piratas de Pittsburgh, mientras que los Azulejos de Toronto dispusieron 10-7 de los canadienses.