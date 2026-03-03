Los rivales de Cuba en el Clásico Mundial: Colombia

Getting your Trinity Audio player ready...

Con el pitcheo abridor y la receptoría como sus principales fortalezas, Colombia se apresta para participar por tercera vez en el Clásico Mundial de Béisbol.

El zurdo José Quintana, un veterano de larga trayectoria en Grandes Ligas, capitanea a la selección cafetera, que en su debut en el 2017 escribió una de las mejores historias del torneo, a pesar de no haber avanzado de la primera ronda, pues perdió ante República Dominicana, entonces campeón vigente, y contra Estados Unidos, que resultó ganador en esa edición, en ambos casos en extrainnings, en tanto derrotó 4-1 a Canadá en el grupo que disputó sus acciones en Miami.

En el 2023, Colombia ilusionó al abrir con triunfo en extra innings sobre México, equipo que terminó en tercer lugar, pero le costó la derrota ante la debutante Gran Bretaña y también se quedó en la primera ronda.

Julio Teherán, Jordan Díaz, Elías Díaz, Gio Urshela, Donovan Solano, Jorge Alfaro y Harold Ramírez son varias de las figuras del plantel que integran o pasaron recientemente por las Grandes Ligas, evidenciando el crecimiento del béisbol colombiano en los últimos años.

También sobresale el campocorto e intermedista Michael Arroyo, uno de los principales prospectos de la organización de los Marineros de Seattle, que tendrá la oportunidad de exponerse ante el gran escenario que significa el WBC.

En la campaña del 2025, Arroyo bateó para average de .262, con OBP de .401 y slugging de .433 en las categorías de Clase A y AA, con 17 jonrones y 54 carreras impulsadas.

Colombia iniciará su andar en el grupo A ante Puerto Rico el viernes, 6 de marzo, mientras que el choque frente a Cuba será el domingo 8, con el veterano Teherán como posible abridor.

Julio Teherán estuvo tres veces en Juegos de las Estrellas durante su trayectoria de 13 años en las Mayores, nueve de ellos con los Bravos de Atlanta.