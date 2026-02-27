Rivales de Cuba en el WBC II:  Puerto Rico 

Getting your Trinity Audio player ready...

Aún con las ausencias de Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, el equipo de Puerto Rico que participará en el Clásico Mundial de Béisbol es, junto a Canadá, uno de los grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda del evento.

Cuba enfrentará a Puerto Rico el 9 de marzo, en el tercer partido de la primera fase para ambos equipos.

Trece años después de que San Juan fuera sede por última vez del WBC, el estadio Hiram Bithorn acogerá el grupo A del torneo, en el que, además de boricuas y canadienses, jugarán las escuadras de Cuba, Colombia y Panamá.

Los anfitriones llevan un equipo que combina figuras establecidas en Grandes Ligas y peloteros en proceso de consolidarse, junto a prospectos que esperan su llamada para subir a la Gran Carpa.

Versatilidad, poder, velocidad, defensa y brazos prometedores son algunos atributos del llamado Team Rubio, que cuenta como principales puntales con el antesalista Nolan Arenado, cerrador Edwin Díaz, de los Dodgers de Los Angeles, y el jardinero Heliot Ramos, de los Gigantes de San Francisco.

Arenado, que ya jugó el WBC en 2017 y 2023 con Estados Unidos, vestirá el uniforme de sus ancestros por primera vez.

Es un veterano de 34 años, ganador de diez Guantes de Oro, seis Guantes de Platino, cinco Bates de Plata y con ocho apariciones en Juegos de Estrellas a lo largo de su trayectoria de 13 temporadas en las Grandes Ligas.

Díaz encabeza el bullpen, que constituye una de las grandes fortalezas del Team Rubio, mientras que Ramos se ha establecido como titular en el jardín izquierdo de los Gigantes, con dos temporadas seguidas con más de 20 dobletes e igual cantidad de vuelacercas.

Ramos debe compartir los jardines con MJ Meléndez, de los Mets de Nueva York, y el veterano agente libre Eddie Rosario, sin descartar a Willi Castro, de los Rockies de Colorado.

Una de las figuras emergentes de la selección puertorriqueña es el joven lanzador derecho Elmer Rodríguez, de 22 años y considerado como el tercer mejor prospecto de la organización de los Yankees de Nueva York.

Rodríguez se perfila como uno de los integrantes de la rotación abridora, que lidera el veterano Seth Lugo, de los Reales de Kansas City, encargado de iniciar el primer partido de Puerto Rico, ante Colombia, el 6 de marzo.

Otro con un futuro luminoso es el campocorto Edwin Arroyo, perteneciente a la organización de los Rojos de Cincinatti.

En 2025 disputó 121 juegos en Doble A, donde bateó para .284, con 132 hits, 63 carreras anotadas y 44 impulsadas.

Su desempeño le valió para ser incluido en el róster de 40 jugadores de los Rojos.

Durante el invierno vio acción con los campeones Cangrejeros de Santurce y en 16 partidos bateó .355, con ocho carreras anotadas y 13 remolcadas.

En 2025 transitó desde Clase A hasta AAA, con cifras globales de 11 triunfos, ocho derrotas y efectividad de 2.58 en 150 entradas, en las que propinó 176 ponches, quedándose cerca de debutar en las Mayores.

En el WBC debe ser el campocorto titular y compartir la defensa alrededor del segundo saco con el versátil Luis Vázquez, de la organización de los Orioles de Baltimore.