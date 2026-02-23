Varios miembros del Team Asere aún sin visas para el Clásico Mundial

Getting your Trinity Audio player ready...

A diez días de que comiencen las acciones del Clásico Mundial de Béisbol, varios integrantes de la selección cubana aún esperan por las visas que les permitan ingresar a Puerto Rico.



El Team Asere se encuentra en Nicaragua, donde juega una serie de cuatro encuentros ante el plantel anfitrión que también participará en el WBC.



De allí, los cubanos deberían trasladarse a Arizona para dos juegos contra los Reales de Kansas City y los Rojos de Cincinnati, equipos de Grandes Ligas que tienen allí sus bases de entrenamientos primaverales, antes de viajar a San Juan.

Al menos 19 integrantes del equipo cubano residen en Estados Unidos y juegan en los diferentes niveles de las organizaciones de Grandes Ligas, pero otros, y los miembros del cuerpo técnico, que encabeza el manager Germán Mesa, no cuentan con los permisos para viajar a territorio norteamericano.



Ninguno de los beisbolistas cubanos, de los que están ahora mismo en Nicaragua, tiene el visado estadounidense, dijo a Martí Noticias el periodista deportivo Yordano Carmona, de Pelota Cubana USA.



Por su parte, Anaymir Muñoz, vicepresidente de MLB Sports, la empresa productora a cargo de la organización del WBC en Puerto Rico, dijo al diario El Nuevo Día que confía en que lleguen los permisos a tiempo.



“La comunicación que hemos tenido con el WBC es que están confiados en que Cuba va a estar participando”, dijo la funcionaria.



“Nosotros, como organizadores, no manejamos el asunto de las visas, eso es algo que le toca a la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas, pero sí nos mantenemos en comunicación y se sienten confiados en que van a estar (los cubanos)”, reiteró Muñoz.



El Nuevo Día citó a una fuente anónima que aseguró que los visados para los cubanos comenzarían a emitirse entre lunes y martes de esta semana.



Cuba integra el Grupo A, junto a las selecciones de Puerto Rico, Panamá, Colombia y Canadá, cuyas acciones se disputarán en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, entre el 6 y el 11 de marzo.