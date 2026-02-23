Enlaces de accesibilidad

Cuba

Varios miembros del Team Asere aún sin visas para el Clásico Mundial

Team Asere, el equipo Cuba.
Team Asere, el equipo Cuba.

  • A diez días del inicio del Clásico Mundial de Béisbol, varios jugadores de la selección cubana aún esperan la visa para ingresar a Puerto Rico.
  • El equipo se encuentra en Nicaragua disputando una serie de 4 juegos antes de viajar a Arizona para enfrentar a los Reales y Rojos, y posteriormente a San Juan.
  • Ninguno de los jugadores en Nicaragua tiene visa estadounidense; organizadores confían en que los permisos se emitan entre lunes y martes.
  • Cuba jugará en el Grupo A junto a Puerto Rico, Panamá, Colombia y Canadá, del 6 al 11 de marzo en el estadio Hiram Bithorn.
A diez días de que comiencen las acciones del Clásico Mundial de Béisbol, varios integrantes de la selección cubana aún esperan por las visas que les permitan ingresar a Puerto Rico.

El Team Asere se encuentra en Nicaragua, donde juega una serie de cuatro encuentros ante el plantel anfitrión que también participará en el WBC.

De allí, los cubanos deberían trasladarse a Arizona para dos juegos contra los Reales de Kansas City y los Rojos de Cincinnati, equipos de Grandes Ligas que tienen allí sus bases de entrenamientos primaverales, antes de viajar a San Juan.

Al menos 19 integrantes del equipo cubano residen en Estados Unidos y juegan en los diferentes niveles de las organizaciones de Grandes Ligas, pero otros, y los miembros del cuerpo técnico, que encabeza el manager Germán Mesa, no cuentan con los permisos para viajar a territorio norteamericano.

Ninguno de los beisbolistas cubanos, de los que están ahora mismo en Nicaragua, tiene el visado estadounidense, dijo a Martí Noticias el periodista deportivo Yordano Carmona, de Pelota Cubana USA.

Por su parte, Anaymir Muñoz, vicepresidente de MLB Sports, la empresa productora a cargo de la organización del WBC en Puerto Rico, dijo al diario El Nuevo Día que confía en que lleguen los permisos a tiempo.

“La comunicación que hemos tenido con el WBC es que están confiados en que Cuba va a estar participando”, dijo la funcionaria.

“Nosotros, como organizadores, no manejamos el asunto de las visas, eso es algo que le toca a la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas, pero sí nos mantenemos en comunicación y se sienten confiados en que van a estar (los cubanos)”, reiteró Muñoz.

El Nuevo Día citó a una fuente anónima que aseguró que los visados para los cubanos comenzarían a emitirse entre lunes y martes de esta semana.

Cuba integra el Grupo A, junto a las selecciones de Puerto Rico, Panamá, Colombia y Canadá, cuyas acciones se disputarán en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, entre el 6 y el 11 de marzo.

    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

