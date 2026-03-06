Cuba vence a Panamá y sale delante en el Clásico Mundial

Getting your Trinity Audio player ready...

Con jonrón decisivo de Yoán Moncada y gran pitcheo del abridor Liván Moinelo y cinco relevistas, Cuba arrancó con el pie derecho su andar por el Clásico Mundial de Béisbol, al vencer 3-1 a la selección de Panamá en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.

El juego no estuvo exento de polémica, luego de que aparecieran en las gradas algunos carteles de exiliados cubanos en contra de la dictadura.

Germán Mesa, quien 20 años atrás, en este mismo escenario, durante el primer Clásico Mundial, tuvo un enfrentamiento con exiliados que mostraban carteles, dijo que esta vez no los vio.

“No los vi. Nosotros estamos concentrados en el juego”, dijo el manager cubano.

Los cubanos abrieron el marcador en el segundo episodio por jonrón solitario de Yoelkis Guibert de línea por el jardín derecho ante el zurdo Logan Allen, abridor por Panamá.

En el tercero, Yiddi Cappe abrió con doblete y tras avanzar a tercera por toque de sacrificio de Roel Santos, Moncada depositó la pelota a Allen en las gradas del jardín izquierdo, para poner el marcador 3-0.

Además, el antesalista de los Angelinos de Los Angeles brindó un show de fildeo en la esquina caliente, con jugadas que resultaron clave para frenar amenazas de los panameños.

Con su cuadrangular, Moncada llegó a cinco partidos seguidos en Clásicos Mundiales con al menos un extrabase, con lo que igualó un récord del legendario venezolano Miguel Cabrera.

“No lo sabía”, dijo el cubano al enterarse de su haza, al tiempo que dijo estar feliz de jugar con la selección de la isla.

“Es algo especial para mí, hay muy buena vibra en el grupo y es algo que hago por mi papá, quien siempre quiso verme con el uniforme de las cuatro letras”, dijo Moncada.

Fue suficiente para el Team Asere, cuyo abridor Moinelo limitó a la ofensiva de los canaleros a dos imparables sin carreras, con cuatro ponches y dos boletos, en tres innings y dos tercios.

El zurdo, Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico en Japón en 2025, supo meter el brazo y salir de apuros, cada vez que Panamá, en tres de cuatro innings, abrió la entrada colocando hombres en circulación.

A Moinelo le siguió Yariel Rodríguez con dos episodios y un tercio inmaculados.

Panamá fabricó su única carrera en el séptimo ante el derecho Emmanuel Chapman, tercer lanzador utilizado por el manager Germán Mesa.

Leo Bernal abrió con sencillo y robó segunda, avanzó a tercera por rodado de Leonardo Jimenéz y anotó por cañonazo de Johan Camargo, pero Mesa envió a Darién Núñez al rescate y dominó al veterano Christian Bethancourt para el tercer out.

Yoán López retiró el octavo y Raidel Martínez se encargó de cerrar el noveno de 1-2-3, para asegurar la victoria de los cubanos.

Por otro lado, Mesa sigue sin definir su rotación abridora y aún no decidió quien iniciará el próximo partido, el domingo ante Colombia.

“Está entre (Denny) Larrondo y (Julio) Robaina. Lo decidiremos después de hacer el análisis correspondiente”, explicó el mentor.

Cuba descansa el sábado y enfrentará en días consecutivos a Colombia y Puerto Rico durante domingo y lunes. El martes tendrá nuevamente asueto, antes de encarar su último duelo de la llave A, ante el favorito Canadá.