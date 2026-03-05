Un secreto, la rotación abridora del equipo Cuba en el Clásico Mundial

Getting your Trinity Audio player ready...

PUERTO RICO —El zurdo Liván Moinelo será el abridor del primer juego de la selección cubana en el Clásico Mundial de Béisbol, pero a estas alturas, el manager Germán Mesa aún no definió el resto de la rotación.

La designación de Moinelo no sorprendió a nadie, pues se trata del más decorado de sus serpentineros, seleccionado como Jugador Más Valioso en el 2025 de la Liga del Pacífico, uno de los dos circuitos que conforman la pelota profesional de Japón.

Sin embargo, a una pregunta de Martí Noticias en la conferencia de prensa que ofreció Mesa este jueves en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, no fue capaz de mencionar quiénes abrirán los restantes compromisos ante Colombia, Puerto Rico y Canadá.

Martí Noticias: “Moinelo para mañana, ¿quiénes para los otros juegos? ¿Ya tienes definida la rotación?

“Sí tenemos definida la rotación, pero iremos juego a juego, así que después del juego de mañana anunciaremos al próximo”, respondió esquivo el estratega del Team Asere.

Martí Noticias: “Pero si la tienes definida, ¿no puedes darnos los nombres? ¿O no la tienes definida”.

“No, te digo mañana después del juego”, agregó Mesa tajante, a diferencia del resto de las selecciones que ya anunciaron quiénes encararán los partidos de la primera ronda.

A la rueda de prensa asistieron también los veteranos jardineros Alfredo Despaigne y Roel Santos, con experiencia previa en estos eventos.

En el caso de Despaigne, de 39 años, va para su quinta participación en el WBC y es el líder histórico en jonrones del evento, con siete bambinazos.

Habitual defensor del jardín izquierdo, los años y el sobrepeso lo inhabilitan para jugar a la defensiva y se proyecta como el bateador designado del equipo.

Mesa aseguró que el patrullero izquierdo titular será Leonel Moa Jr, uno de los dos únicos jugadores que han jugado toda su carrera sólo en las Series Nacionales.

El manager se mostró todo el tiempo a la defensiva ante las preguntas a veces incómodas de los periodistas, principalmente cubanos de Miami, que viajaron hasta San Juan para seguir la actuación del Team Asere.

De esta manera, se negó a responder una pregunta del colega Yordano Carmona, del sitio Pelota Cubana USA, sobre las dificultades para conformar la escuadra antillana, a pesar de que hay más de 170 peloteros de la isla dentro del sistema de Grandes Ligas.

“Lo mío es dirigir el equipo, esa es una pregunta que no me corresponde a mí responderla”, dijo el otrora campocorto de Industriales, al tiempo que no quiso decir quién sería el responsable de la convocatoria.

Cuba debutará este viernes a las 11 de la mañana, hora de Cuba, ante Panamá, equipo que dependerá de los envíos del zurdo Logan Allen, perteneciente a los Guardianes de Cleveland en MLB.