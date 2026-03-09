Brayan Peña sueña con dirigir el equipo de una Cuba libre

Getting your Trinity Audio player ready...

PUERTO RICO – Brayan Peña siente que tiene una misión en una Cuba libre futura. El ex jugador de Grandes Ligas y manager en las Menores de la organización de los Tigres de Detroit participa en el Clásico Mundial de Béisbol como coach de banca de la selección colombiana.

En conversación con Martí Noticias, Peña agradeció la oportunidad que le dio Colombia para estar en el magno evento beisbolero y no escondió sus deseos de dirigir en un próximo Clásico Mundial el equipo de una Cuba en libertad

“Estoy muy agradecido a Colombia por darnos la oportunidad de ofrecer nuestro talento, humildemente le vamos a dar lo mejor de nosotros y la experiencia nuestra”, dijo el ex catcher que jugó 12 temporadas en las Mayores.

A Peña le tocó enfrentar a la selección cubana en San Juan, Puerto Rico, y aunque Colombia salió por la puerta estrecha, no se guardó su opinión sobre el Team Asere.

"Ese no es el equipo que nos representa a nosotros, los cubanos libres. Ese es el Cuba que representa a un régimen con el cual nosotros no estamos de acuerdo”.

Hace cuatro años, Peña fue parte del proyecto de la Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos, que intentó presentar para el WBC un equipo independiente, con los mejores jugadores de la isla que están en las Grandes Ligas.

Aunque no se logró el objetivo, a Peña, señalado como el potencial manager de aquel equipo, le queda la satisfacción de haberlo intentado.

“Fue un buen proyecto e hicimos mucho ruido, le pusimos presión al régimen, los asustamos y los obligamos a hacer cosas que nunca antes habían hecho”, dijo, refiriéndose a que, por primera vez, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) se atrevió a convocar a filas a peloteros de MLB, que hasta hacía poco llamaba “traidores” y “desertores”.

¿Te ves dirigiendo a un equipo que represente a todos los cubanos en un Clásico Mundial dentro de cuatro años?

“Por supuesto que sí, aunque ojalá no tengamos que esperar cuatro años para el cambio que todos queremos y para eso nos estamos preparando”, añadió.

“Los que estamos ligados al béisbol en Estados Unidos tenemos la misión de prepararnos para ayudar en reconstruir la pelota en Cuba, para hacer renacer la potencia que un día fuimos y enseñar a los que están allá las nuevas técnicas y estrategias actuales”.

“Y yo hablo de mi parte, que es el béisbol, pero todos tenemos una tarea en el exilio, para reconstruir Cuba, y no sólo la infraestructura, sino a educar a la gente a vivir en libertad”, concluyó Peña, manager de los Whitecaps, la filial de los Tigres de Detroit, campeones en 2025 de la Midwest League de Clase A.