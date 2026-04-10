Nuevo canciller mexicano dialoga con Washington sobre Cuba

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El nuevo secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Roberto Velasco Álvarez, aseguró que “personalmente habló con el Departamento de Estado” de Estados Unidos sobre las preocupaciones de México por las afectaciones que provoca en el pueblo cubano la crisis energética que atraviesa la Isla.

“Nos preocupa el tema de hospitales y la electricidad en las casas. Es un tema que ocupa nuestra atención y vamos a seguirlo buscando una solución diplomática, que es la instrucción que nos dio la Presidenta”, dijo en sus primeras palabras sobre Cuba tras asumir la jefatura de la Cancillería.

“Vamos a seguir con nuestra relación de amistad histórica y de defensa de la autodeterminación de Cuba. Vamos a seguir buscando todas las maneras de ser solidarios, vamos a continuar buscando, mediante el diálogo y la diplomacia, que continúen las relaciones comerciales en materia energética”, agregó.

La Habana reaccionó a las palabras del canciller Velasco. Su homólogo Bruno Rodríguez informó: “Le agradecí las expresiones de solidaridad y el apoyo a Cuba del Gobierno y pueblo mexicanos, ante la complicada situación que enfrenta nuestro país por el bloqueo energético de EEUU”.

Este jueves, trascendió que el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con el nuevo secretario de Exteriores de México, Roberto Velasco, a quien felicitó por su nombramiento y alentó a tener una estrecha cooperación en numerosas cuestiones clave para ambos países.

De acuerdo con Tommy Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado, durante la comunicación “el secretario Rubio también se refirió a las medidas destinadas a frenar la inmigración ilegal masiva, proteger nuestras fronteras y promover la estabilidad regional”, aseguró.

A inicios de abril, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció la salida de Juan Ramón de la Fuente, de 75 años, como Secretario de Exteriores por motivos de salud, y presentó su nueva designación: Roberto Velasco, un abogado y diplomático de 38 años, con estudios posgrado en Estados Unidos.

Entre sus últimas responsabilidades se encontraba la jefatura de la Subsecretaría para América del Norte de la cancillería mexicana, que ocupaba desde 2020 y donde fue parte de negociaciones clave entre México, EEUU y Canadá sobre temas como migración, economía, seguridad y frontera.

“Vamos a seguir con este trabajo de defender la soberanía de México, de proteger a los mexicanos en todo el mundo, de seguir cooperando estratégicamente con respeto mutuo, con beneficio compartido, sobre todo con América Latina y América del Norte”, aseguró Velasco tras su nombramiento.