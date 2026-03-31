Polémica en México por compra de medicamentos a Cuba

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Una investigación revelada por el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, en su programa Latinus, informó del compromiso del Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum de pagar hasta 227 millones de pesos (unos 12,5 millones de dólares) al régimen cubano por la compra de medicamentos.

La investigación indica que se trata principalmente de fármacos contra el cáncer, como vincristina, metotrexato y doxorrubicina.

El anuncio ha causado una gran polémica en México porque la operación realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue ejecutada sin concurso ni licitación pública, a través de dos contratos con la empresa Neuronic Mexicana que pertenece al régimen cubano.

Entre la oposición al gobierno de Morena, el diputado federal Federico Döring, del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó una investigación a fondo y una aclaración pública del Gobierno de México sobre tales recursos.

El representante cuestionó si se estarían adquiriendo medicamentos en un país en el que tales insumos son escasos lo que, según dijo, genera sospechas del destino real de los fondos.

El también diputado del PAN en la Ciudad de México, Raúl Torres Guerrero, alertó que ese asunto podría afectar la credibilidad de México en su relación comercial con Estados Unidos y Canadá.



"Pareciera que el gobierno juega doble. Esto ya es un descaro con la investigación de los 227 millones de pesos asignados a supuestas compras de medicamento cubano", dijo el legislador en declaraciones que cita El Sol de México.



El periodista Carlos Loret de Mola denunció que con esta operación la presidenta Sheinbaum no solo está regalando miles de medicamentos al gobierno de Cuba como parte de la ayuda humanitaria, sino que también le está comprando medicinas a pesar de las advertencias de Estados Unidos sobre quienes hacen negocios y financian al régimen de la isla.

El negocio de medicinas México–Cuba

Desde 2022–2023 el gobierno de México incorporó a Cuba como proveedor dentro de sus compras consolidadas de medicamentos para el sistema público de salud. Así lo confirmó la Secretaría de Salud del gobierno mexicano en un comunicado, tras una reunión entre ambos gobiernos en febrero de 2023.

Entre las empresas y organismos involucrados por la parte mexicana estuvo inicialmente el Instituto de Salud para el Bienestar -INSABI-, Birmex (Biológicos y Reactivos de México) y la Secretaría de Salud.



Por la parte cubana están BioCubaFarma, el grupo empresarial estatal de biotecnología e industria farmacéutica, y empresas mixtas o vinculadas, además de Neuronic Mexicana.



En paralelo, México ha realizado varios envíos de ayuda humanitaria con alimentos y medicinas hacia Cuba para mitigar la escasez y el colapso del sistema de salud cubano.

Irregularidades y cuestionamientos en México

La cubana Neuronic Mexicana fue señalada en auditorías mexicanas por suministrar productos de mala calidad o que no cumplían las especificaciones, como advirtió en febrero de 2023 el periódico mexicano El Economista.



La publicación reveló que parte de los medicamentos cubanos fueron aprobados en México con registros sanitarios falsos, vencidos o utilizando registros de otros productos para darles rápido acceso al Compendio Nacional de Insumos para la Salud.



Además, el medio indica que de los 26 medicamentos autorizados de forma expedita por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) de México, 19 eran de origen cubano, y algunos no contaban con registro sanitario válido o tenían gramajes y presentaciones distintas a las documentadas.



Auditorías realizadas en 2023, citadas por El Economista, detectaron que la mexicana Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A.) pagó a la cubana Neuronic más de 46 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares) por medicamentos que no cumplían los estándares de calidad ni coincidían con las claves requeridas por el sistema de salud mexicano, lo que provocó rechazos de instituciones públicas.



Investigaciones adicionales señalan pagos superiores a 100 millones de pesos (unos 5,6 millones de dólares) por gotas oftálmicas de baja calidad o que no llegaron a hospitales, beneficiando a empresas vinculadas al gobierno cubano.

"La Auditoría Superior de la Federación documentó en la revisión de la cuenta pública 2023 que Neuronic Mexicana llevó a cabo operaciones financieras para hacer transferencias bancarias al laboratorio cubano AICA y a BioCubaFarma Tesorería, los cuales pertenecen al régimen encabezado por Miguel Díaz Canel", precisa la investigación de Latinus.



La revelación de la compra de medicamentos a la isla se suma a otras controversias del gobierno mexicano, señalado por su apoyo al régimen comunista en la isla.

El gobierno de Sheinbaum ha sido criticado por mantener la contratación de médicos cubanos en el país, a pesar de las denuncias de las abusivas condiciones laborales y por los envíos de petróleo a la isla desde la estatal Petróleos de México Pemex.