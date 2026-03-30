Sheinbaum dice que México está revisando la ayuda y el comercio con Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes en su habitual Mañanera del Pueblo, que su Gobierno está revisando tanto la ayuda humanitaria como la relación comercial con Cuba, aunque no precisó una fecha para comunicar una decisión. “Ya lo informaría”, dijo.

“Recuerden que desde hace tiempo lo estábamos viendo. Hemos estado enviando ayuda humanitaria. Recientemente, hace dos días, llegó un barco también con alimentos y con un buen número de toneladas, y vamos a seguir ayudando en términos humanitarios al pueblo cubano”, aseguró.

Al hacer referencia a lo que calificó como “acuerdos comerciales” con Cuba, en particular los envíos de petróleo, la presidenta Sheinbaum dijo que “México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero no queremos afectar” al país.

Y recordó los aranceles impuestos por EEUU a los países que enviaran combustible a la Isla. “En algún momento hubo aranceles si se enviaba, después disminuyeron. En ese contexto es que tomaremos la decisión y siempre se informará si se envía petróleo o no a Cuba”, destacó.

Sheinbaum reveló que la estatal Pemex ha recibido solicitudes de empresas privadas en México para actuar como intermediarios y venderle petróleo a supuestos privados en Cuba. Sería una contratación entre empresas de capital privado, “no necesariamente es un acuerdo Gobierno-Gobierno”.

“Cuba recientemente anunció que abría una buena parte de su economía, no solamente a empresas de cubanoamericanos, sino también a otros países del mundo. Anunciaron una apertura de su economía y todo eso se está revisando para ver qué distintas acciones tomamos”, mencionó.

“Lo que nos acerca al pueblo cubano es algo extraordinario. Entonces, la ayuda humanitaria va a seguir y la relación comercial, estamos viendo las condiciones. La relación comercial es algo que México ha desarrollado siempre con Cuba y que vamos a seguir haciendo”, sentenció.

Acerca de la ayuda monetaria que están recaudando varias organizaciones mexicanas afines a la dictadura de La Habana, promovida personalmente por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, la presidenta afirmó que hizo una donación de 20 mil pesos equivalentes a unos mil dólares.

“Eso es una cosa personal. Es mi decisión personal, de Claudia Sheinbaum Pardo, donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba. Esa es una decisión personal, no tiene que ver con mi investidura como presidenta”, advirtió.

Claudia Sheinbaum ha defendido el envío de ayuda humanitaria y petróleo a la Isla, así como la permanencia en el país de la brigada médica cubana, bajo el precepto de la soberanía de México en sus decisiones políticas y comerciales.