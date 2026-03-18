Senadora mexicana arremete contra AMLO por colecta a favor del régimen cubano

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La senadora mexicana Lilly Téllez arremetió contra el expresidente Andrés Manuel López-Obrador por salir de su retiro para abrir una colecta de dinero para enviar al régimen cubano.

“AMLO no tiene corazón, tiene intereses con los cárteles y los gobiernos financiados por el crimen organizado. Su fideicomiso será una lavadora de dinero”, publicó la política del Partido Acción Nacional en X.

El expresidente está promocionando una cuenta bancaria que, según dijo, fue “abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo”.

En su mensaje, Téllez aclaró: "humanismo es ayudar a los cubanos contra el tirano Díaz-Canel. Perversidad es ayudar al tirano Díaz-Canel contra los cubanos”.

En otra publicación en X, la funcionaria cuestionó que uno de los diputados federales del oficialismo, Carlos Castillo, donara el dinero de su dieta mensual como diputado a la cuenta bancaria promovida por AMLO, poco más de 61 mil pesos mexicanos, unos $3.600 dólares al cambio actual en México.

“Le regresarán en efectivo ese dinero, desde la misma bancada de Morena. Ese es el esquema de siempre, pura simulación. El fideicomiso será la lavadora de dinero para AMLO, sus hijos, sus narcopolíticos y demás parásitos”, precisó al compartir una publicación de la transferencia.

En los últimos días, la senadora ha enviado varios mensajes en sus redes sociales para mostrar su desacuerdo con el anuncio de AMLO y el apoyo abierto de la formación política gobernante, MORENA, a La Habana, contrastándola con la política de Estados Unidos hacia la isla.

“Estados Unidos empieza a liberar a los cubanos, mientras AMLO y Morena intentan mantenerlos oprimidos bajo la dictadura. ¡Que caiga el régimen tirano! ¡Viva la libertad para Cuba!”, indicó.

El más reciente mensaje fue para responder directamente al designado del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, quien utilizó su cuenta en X para enviar un mensaje a EEUU. “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, escribió.

“No, dictador Díaz-Canel, usted solo tiene miedo de que se acaben sus privilegios y lujos. Usted desafía hoy a EUA porque AMLO le ofreció dinero de sus socios los cárteles, lavado en fideicomiso. Pero los cubanos serán libres de ustedes, monstruos despiadados”, le respondió Téllez.

El pasado 14 de marzo, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, un aliado cercano de la dictadura cubana, utilizó su cuenta en X para anunciar que se había habilitado una cuenta bancaria y que el dinero reunido sería utilizado para comprar insumos al pueblo.

Desde La Habana, el designado de la dictadura, Miguel Díaz-Canel, agradeció a AMLO por su iniciativa. “No me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano. Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo”.

En un acto político, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también expresó su acompañamiento a AMLO en su idea. “Se basa en la grandeza del corazón de las mexicanas y mexicanos”, aseguró y dijo que “la oposición y los adversarios se volvieron locos” con el anuncio.

Durante su gobierno, AMLO mantuvo una polémica cercanía con el régimen de La Habana, al cual apoyó financieramente con la contratación de médicos cubanos y con el envío de combustible en condiciones desconocidas. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha defendido esa postura y la ha mantenido.

A las declaraciones de la senadora Téllez se suma una la lista de políticos y personalidades mexicanas que han criticado la iniciativa del expresidente.