México localizó cerca de Cuba a los veleros de la flotilla

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La Secretaría de Marina de México informó este sábado que una aeronave de la Armada de México localizó a los veleros mexicanos Friendship y Tiger Moth, que formaban parte del convoy humanitario "Nuestra América".

El reporte oficial asegura que las naves tipo catamarán fueron localizadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

"Un buque de esta Institución ya se dirige a la zona para brindar apoyo. Se mantiene comunicación vía radio", dijo la SEMAR.

Las embarcaciones, que transportaban ayuda humanitaria y activistas de varias nacionalidades, fueron localizadas y monitoreadas después de que la Secretaría de Marina de México activara un operativo de búsqueda y rescate el pasado jueves, cuando se perdió comunicación con ellas.

Los dos veleros zarparon el sábado 21 de marzo desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, como los últimos de la delegación mexicana del convoy “Nuestra América”. A bordo viajaban nueve tripulantes —entre ellos personas de Polonia, Francia, Cuba, Estados Unidos y México—, incluyendo un menor de edad.

Llevaban varias toneladas de medicamentos, víveres y otros suministros destinados a aliviar la crisis económica que afecta a la isla.La pérdida de contacto generó una alerta inmediata.