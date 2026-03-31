El turismo en Cuba a la baja otro mes más: menos de 80.000 visitantes en febrero

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Lo que ayer fue considerado como la locomotora de la economía cubana hoy transita a marcha forzada, apenas 77.663 viajeros internacionales llegaron a Cuba en febrero, según cifras del oficialismo.

"Ya no podemos aspirar a competir con nuestros vecinos: México o República Dominicana. Es imposible, porque el combustible es lo que mueve todo; no tenemos nada garantizado. Todo se está deteriorando, incluidos los servicios”, dijo a la agencia Reuters Alejandro Morejón, trabajador del turismo, quien asegura que el sector experimenta un colapso.

“Es terrible; siempre nos hemos dedicado a esto, desde que nos graduamos. Ya habíamos vivido tiempos difíciles anteriormente. Pero creo que la emergencia de la COVID fue el primer gran golpe; sin embargo, aquella fue una emergencia sanitaria, mientras que ahora se trata de un problema económico para Cuba”, agregó.

Según datos de la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, el número de visitantes internacionales en los primeros dos meses de 2026 experimentó una contracción interanual de un 30%.

Mientras los competidores regionales muestran récords históricos, La Habana incumple sus planes, incluso experimenta una contracción significativa. El año 2025 marcó la llegada de a penas 1,8 millones de visitantes internacionales, la cifra más baja en más de dos décadas, en momentos que República Dominicana cerraba el año con más de 11 millones de vacacionistas.

Aunque Canadá continúa siendo el principal emisor de viajeros a la mayor de las Antillas, los datos de la ONEI presentan un descenso de un 28.4%, respecto a igual periodo de 2025. Con la excepción de Argentina y China todos los principales países de procedencia han comenzado a la baja, incluso Rusia que fue visto como una contención a la debacle.

La gran mayoría de quienes visitan Cuba experimentan los mismos males que padece la sociedad: continuos apagones, falta de productos básicos y combustibles, la crisis con la recogida de basuras, y la crisis epidemiológica de los últimos meses, por los que varios gobiernos han emitido alerta a sus ciudadanos, en especial por la proliferación del chikungunya.

Ante el déficit de combustibles varias aerolíneas cancelaron sus vuelos a la isla y otras optaron por repostar en un tercer país debido a que los aeropuertos cubanos carecen de combustible.

Según los datos difundidos por la ONEI, los viajeros procedentes de Estados Unidos y los miembros de la comunidad cubana en el exterior tienen el peor comportamiento entre los destinatarios con contracciones de 53.9% y 40.4% respectivamente.

El oficialismo culpa al covid 19 de la caída del turismo, pero ya desde 2019 el sector había experimentado un descenso de un 9.3% respecto al año anterior, incluso la cifra fue inferior a la reflejada en 2017. Según estadísticas del banco mundial, el récord de 4.7 millones de visitantes extranjeros se logró en el 2018.

Los 77.663 viajeros internacionales que llegaron a Cuba en febrero representan la mitad de los arribos de 2025 y apenas un tercio de las visitas de 2024.