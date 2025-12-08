Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Muere a los 59 años la Dama de Blanco Mercedes de la Guardia Hernández

Dama de Blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández
Dama de Blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández

Sumario

  • “Era una mujer muy alegre pese a su enfermedad, muy fuerte, muy combativa, muy risueña”, afirmó. Señaló que perdió la visión a causa de la diabetes, pero aun así continuaba asistiendo a misa y a las acciones dominicales de las Damas de Blanco, desplazándose con su bastón. “Cuando no la dejaban llegar a misa la detenían y la dejaban botada lejos de su casa”, relató.

La Dama de Blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández falleció este domingo en Cárdenas, Matanzas, a los 59 años, confirmó a Martí Noticias Berta Soler, líder del movimiento opositor.

De la Guardia Hernández integraba la organización desde noviembre de 2011 y era una de las activistas más visibles del grupo en Cárdenas.

En declaraciones a nuestra redacción Soler destacó que, pese a padecer diabetes y problemas de hipertensión, la activista mantuvo una participación constante en las actividades de las Damas de Blanco.

“Era una mujer muy alegre pese a su enfermedad, muy fuerte, muy combativa, muy risueña”, afirmó. Señaló que perdió la visión a causa de la diabetes, pero aun así continuaba asistiendo a misa y a las acciones dominicales de las Damas de Blanco, desplazándose con su bastón. “Cuando no la dejaban llegar a misa la detenían y la dejaban botada lejos de su casa”, relató.

Embed
Fallece la Dama de Blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:01:18 0:00
Enlace directo

De la Guardia Hernández fue detenida en repetidas ocasiones junto a Leticia Ramos Herrería y sufrió agresiones físicas. “Si palo cogía Leticia, palo cogía Mercedes, y cuando digo palo me refiero a las golpizas por parte del régimen cubano”, declaró Soler.

Soler explicó que días antes de su muerte Mercedes de la Guardia Hernández sufrió una caída tras haber pasado por una virosis, golpeándose la cabeza, lo que agravó su estado general.

“A partir de ahí empezó a perder el apetito hasta que se fue apagando”, dijo.

Por su parte, Leticia Ramos Herrería escribió en redes sociales que la fallecida fue una “valiente cubana” que, pese al deterioro de su salud, se mantuvo activa.

“Mercy, como cariñosamente le llamábamos, era el alma de la delegación de Cárdenas; a pesar de la represión, los calabozos y los golpes, siempre sacaba de su carisma y nos hacía reír”, señaló.

  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG